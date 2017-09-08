Песню про Крымский мост споет на конкурсе "Новая волна" Олег Газманов

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов станет первым исполнителем песни победителя конкурса произведений про Крымский мост. Композицию жителя Иванова Леонида Чернышева певец исполнит 13 сентября в рамках открывающего в Сочи международного конкурса "Новая волна 2017", сообщил в пятницу информационный центр "Крымский мост".

Конкурс песен и стихов про Крымский мост стартовал 31 мая. За два месяца поступило около 2,5 тыс. сообщений из почти 600 населенных пунктов России и других стран.

"Будучи членом жюри конкурса, я обратил внимание на эту песню, очень простую и светлую, теплую, проникновенную. Было видно, что она написана и исполнена с душой. Конечно, с удовольствием принял предложение спеть ее на "Новой волне", - привели в информцентре слова Газманова.

На премьеру песни в Сочи планирует приехать ее автор. Чернышев написал всего за неделю стихи и музыку, навеянные его поездкой в Крым тридцатилетней давности.

"Еще не осознали свою победу на конкурсе, а уже новая, просто невероятная новость для нашей семьи - песню исполнит Олег Газманов. Не скрою, мы с детьми очень ждали, когда объявят звезду эстрады. Мы очень благодарны Олегу Михайловичу, с большим уважением относимся к его творчеству и с нетерпением ждем концерта", - сказал Чернышев.

О конкурсе

География конкурса песен про Крымский мост охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Украину, Францию и Эстонию.

Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург. Активное участие в конкурсе приняли не только жители мегаполисов, но и небольших населенных пунктов. Среди них - села Выльгорт в Республике Коми и Старая Порубежка в Саратовской области.

Жюри конкурса присудило первое место Чернышеву. Второе и третье заняли композиции двух дуэтов - соответственно песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из Белоруссии и работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2017" открывается в Сочи в пятницу и продлится по 14 сентября.