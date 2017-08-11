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Финалисты конкурса песен про Крымский мост ждут поездку на стройку века

Общество
11 августа, 15:26 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 11, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что победителем конкурса стал водитель из Иванова Леонид Чернышев

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ТАСС/Инфоцентр "Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Финалисты конкурса песен и стихотворений про Крымский мост - в большинстве своем непрофессиональные авторы и песенники - принимали решение о своем участии спонтанно. Они признаются, что невысоко оценивали свои шансы выйти в финал, поэтому были счастливы, когда узнали о победе, и теперь с нетерпением ждут поездки на стройку века в Крыму, сообщает в пятницу пресс-служба инфоцентра "Крымский мост".

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Ранее в пятницу сообщалось, что жюри конкурса песен про Крымский мост присудило первое место водителю из Иванова Леониду Чернышеву. Второе и третье заняли композиции двух дуэтов - песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из Белоруссии и работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы соответственно.

Одновременно с песнями жюри конкурса выбрало четыре лучших стихотворения, посвященных мосту. Первое место с одинаковым количеством голосов разделили произведения "Десять минут" Ольги Мерзляковой из Саяногорска и "Седьмая глава" Екатерины Кобзарь из Орла. На втором месте - стихотворение Эльдара Ахадова из Нового Уренгоя. Третье место получила работа преподавателя колледжа культуры и искусств из Минусинска Александра Давыдова.

Эмоции от победы зашкаливают

Чернышев, который написал лучшую песню про мост, работает водителем при госпитале для ветеранов, воспитывает двоих детей - 11-летнюю Марусю и 14-летнего Владимира. Победитель признается, что именно дети уговорили его поучаствовать в конкурсе.

"Эмоции просто зашкаливают. Какое-то непередаваемое чувство восторга. Сомневался, ведь конкуренты очень сильные. <…> Очень ждем поездку на стройку, ждем новых впечатлений", - приводят в инфоцентре слова Чернышева.

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По условиям конкурса, песня-победитель будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на международном конкурсе "Новая волна", который пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября этого года. Ее автор вместе с семьей также получит возможность посетить этот конкурс и стройку века.

Об эмоциях, которые принесла победа в конкурсе, говорит и автор лучшего стихотворения про мост Мерзлякова. "Когда я услышала эту новость, то просто прослезилась. Невероятно. Интересно было участвовать в конкурсе. Большое спасибо за столь высокую оценку моей работы", - отмечает она.

Занявшая второе место Кобзарь поясняет, что решение участвовать в конкурсе было для нее спонтанным. "Просто увидела в ленте новостей сообщение о том, что будет проводиться конкурс. <…> Конечно, большой масштаб конкурса смущал и казалось, что шансов нет. Но меня поддержали мои родственники и коллеги", - рассказывает девушка.

Хиневич из белорусского Дзержинска отмечает, что него и его близких второе место в конкурсе песен стало шоком. "Для нас это шок. Конечно, мы очень ждали результат, надеялись. Но когда результаты объявили, мы даже не поверили сначала", - не скрывает эмоций финалист.

"Все работы имеют право на жизнь"

За два месяца проведения конкурса в оргкомитет поступило около 2,5 тыс. заявок (песен и стихов) из почти 600 населенных пунктов России и других стран. География конкурса охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Украину, Францию и Эстонию.

Оценивали работы российские исполнители Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представлял один из проектировщиков моста Константин Хоменко.

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Члены жюри поблагодарили всех участников конкурса и признались, что получили удовольствие, оценивая их работы.

"Я хочу сказать огромное спасибо всем участникам, которые подарили столько счастливых мгновений", - приводят в инфоцентре слова телеведущей Вербицкой. "Все то, что было создано и не названо победителем, не вошло в число победителей, все имеет право на жизнь. Произведения крепкие, зрелые, интересные, поэтичные, романтичные, очень разные. И все они об одном, о том, что нас объединило - это тот самый желанный Крымский мост", - рассказывает она.

Газманов со своей стороны отмечает, что в числе присланных работ - десятки произведений, "которые не должны кануть в вечность". "Они должны являться общественным достоянием. Конечно, нужно выпускать альбом, выпускать сборник стихов", - считает Газманов.

И такой сборник выйдет, и не один, сообщают в инфоцентре. "На конкурс поступило много интересных работ, и наиболее яркие произведения войдут в музыкальный и поэтический сборники "Крымский мост". В настоящее время музыкальные и литературные редакторы работают над формированием таких сборников", - говорится в сообщении пресс-службы инфоцентра моста.

Мост в Крым соединит сердца людей

Участники конкурса, которые не стали его финалистами, отмечают, что были рады сочинить стихотворения и песни про Крымский мост, потому что считают строительство такого объекта большим "созидательным делом".

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"Строительство мостов, эстакад, зданий, объектов, которые помогают людям, соединяют людей, - это хорошее созидательное дело. Я всецело поддерживаю это дело и буду рад почувствовать вашу поддержку, поддержку нашей песни и буду рад, если она прозвучит на открытии самого моста", - поясняет Евгений Челахов, автор стихов к песне "Сердца соединяют берега", которая участвовала в конкурсе.

Еще один участник конкурса Владимир Грачев называет строительство моста "общечеловечным" событием. "Крымский мост, как мне кажется, - событие знаковое и очень масштабное. И, если можно так выразиться, общечеловечное. Крымский мост позволяет соединить людей, которые до определенного момента не могли себе позволить этого, не могли соединиться, не могли поехать друг к другу в гости", - сказал поэт.

О Крымском мосте

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года".

Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.

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