Порядка 2,5 тыс. заявок поступило на конкурс песен про Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. заявок поступило на конкурс песен и стихов про Крымский мост, который свяжет полуостров с материковой Россией. Об этом во вторник сообщает информационный центр "Крымский мост".

"Завершился прием заявок на конкурс песен и стихов про Крымский мост. За два месяца поступило около 2,5 тыс. сообщений из почти 600 населенных пунктов России и других стран", - говорится в сообщении. Организаторы отметили, что география конкурса охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Украину, Францию, Эстонию.

"Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург. Активное участие в конкурсе приняли не только жители мегаполисов, но и небольших населенных пунктов. Среди них села Выльгорт в Республике Коми и Старая Порубежка в Саратовской области", - отмечается в сообщении.

Участниками творческого состязания стали профессиональные композиторы, поэты и музыканты, а также люди, чья деятельность не связана с музыкальным и поэтическим творчеством, - это работники промышленных, строительных, научно-технических организаций, преподаватели школ и вузов, сотрудники медицинских учреждений, адвокаты, юристы, повара, парикмахеры, судоводители, военнослужащие, уточнили в пресс-центре.

"Крымскому мосту посвятили работы, написанные в разных жанрах, включая поэмы, оды и баллады, марши, гимны и частушки. В числе авторов работ школьники младших классов и ветераны Великой Отечественной войны. Многие работы стали результатом семейного творчества: представители нескольких поколений вместе писали стихи и песни", - отметили в инфоцентре.

До конца недели звездное жюри выберет победителей. Оценивать работы будут российские исполнители Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представляет один из проектировщиков моста Константин Хоменко.

Автора лучшего стихотворения ждет поездка на "стройку века", а самые интересные работы войдут в поэтический сборник "Крымский мост", отметили в инфоцентре. Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа, заявили организаторы.

О "стройке века"

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.