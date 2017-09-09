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Росприроднадзор возбудил административные дела из-за выбросов сероводорода в Москве

Общество
9 сентября, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

По результатам проверки, к виновным будут применены соответствующие меры реагирования, сообщило ведомство

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор после жалоб жителей начал проверки предприятий на востоке и юго-востоке Москвы с целью выявить источник несанкционированных выбросов сероводорода, а также возбудил несколько административных дел по статье 8.21 КоАП. Об этом сообщает ведомство.

"По результатам рассмотрения административных дел Росприроднадзором будут приняты к виновным лицам меры реагирования в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

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Трехкратное превышение содержания сероводорода в воздухе зафиксировано на востоке Москвы

С начала сентября станции "Мосэкомониторинга" "Кожухово" и "Жулебино" неоднократно фиксировали превышения концентрации сероводорода в воздухе на востоке столицы. Станция "Кожухово" контролирует состояние воздуха в Косино-Ухтомском районе ВАО, где расположены Мусоросжигательный завод №4 и мусорный полигон "Кучино". Станция "Жулебино" контролирует зону влияния Люберецких очистных сооружений (ЛОС) "Мосводоканала".

Росприроднадзор сообщает, что 5 сентября выявлены превышения по сероводороду на прилегающих к ЛОС территориях. "По результатам предварительного анализа проб промвыбросов на двух источниках насосной станции №6 Люберецких очистных сооружений 07.09.2017 выявлены превышения допустимых выбросов сероводорода, причины и условия уточняются", - говорится в пресс-релизе.

Специалисты ведомства также провели рейд в жилой зоне Косино-Ухтомского района и на территориях, прилегающих к полигону "Кучино". "В воздухе жилой зоны ощущался навязчивый запах, характерный для полигонов такого типа. При этом лабораторией Росприроднадзора также зафиксированы превышения содержания сероводорода в приземной атмосфере", - говорится в сообщении.

Проверка также проведена на курьяновских очистных сооружениях "Мосводоканала" и объектах Московского НПЗ. Кроме этого, изучается деятельность пункта сортировки отходов ООО "УК "Кусор", ООО "ПК Вторалюминпродукт" и др. По всем выявленным фактам превышений возбуждены административные дела.

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