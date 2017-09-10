На Кубе россияне не пострадали при прохождении урагана "Ирма"

ГАВАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Россияне, находящиеся на Кубе, не пострадали в результате урагана "Ирма", бушевавшего на территории островного государства в минувшие два дня. Об этом сообщило в воскресенье посольство РФ на Кубе.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших среди российских граждан удалось избежать", - отмечается в сообщении, размещенном на официальной странице посольства в Twitter.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди российских граждан удалось избежать. — Посольство России (@EmbRusCuba) 10 September 2017

Основной удар стихии пришелся на северное побережье центральной части Кубы, вблизи которого находятся курортные острова Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария. Все российские туристы были оттуда заблаговременно эвакуированы на курорт Варадеро, расположенный в 140 км к востоку от Гаваны. "В Варадеро, где размещены российские туристы, организована раздача питьевой воды и питания", - указывается в сообщении дипломатического представительства. Какому количеству российских граждан пришлось прервать отдых, не уточняется.

Туристическая инфраструктура на Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария сильно пострадала. По всей видимости, многие отели там придется отстраивать практически заново.