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На Кубе россияне не пострадали при прохождении урагана "Ирма"

Общество
10 сентября, 21:21 дата обновления: 10 сентября, 21:24 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 10, сентября. /ТАСС

Об этом сообщило российское посольство на Кубе

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ГАВАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Россияне, находящиеся на Кубе, не пострадали в результате урагана "Ирма", бушевавшего на территории островного государства в минувшие два дня. Об этом сообщило в воскресенье посольство РФ на Кубе.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших среди российских граждан удалось избежать", - отмечается в сообщении, размещенном на официальной странице посольства в Twitter.

Основной удар стихии пришелся на северное побережье центральной части Кубы, вблизи которого находятся курортные острова Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария. Все российские туристы были оттуда заблаговременно эвакуированы на курорт Варадеро, расположенный в 140 км к востоку от Гаваны. "В Варадеро, где размещены российские туристы, организована раздача питьевой воды и питания", - указывается в сообщении дипломатического представительства. Какому количеству российских граждан пришлось прервать отдых, не уточняется.

Туристическая инфраструктура на Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария сильно пострадала. По всей видимости, многие отели там придется отстраивать практически заново.

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