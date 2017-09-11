Скворцова: вспышки на Солнце существенно не повлияли на здоровье россиян

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мощные вспышки на Солнце, которые произошли на прошлой неделе, существенно не повлияли на здоровье россиян.
Об этом сообщила журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Такого резкого влияния..., когда бы мы увидели какие-то негативные последствия у людей, такого, к счастью, не произошло", - сказала она.
При этом глава Минздрава отметила, что так как в связи со вспышками на Солнце возникают магнитные изменения, то люди с метеочувствительностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями могли почувствовать некоторое ухудшение самочувствия.