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Скворцова: вспышки на Солнце существенно не повлияли на здоровье россиян

Общество
11 сентября, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Глава Минздрава отметила, что некоторое ухудшение здоровья могли почувствовать люди с метеочувствительностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мощные вспышки на Солнце, которые произошли на прошлой неделе, существенно не повлияли на здоровье россиян.

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Об этом сообщила журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Такого резкого влияния..., когда бы мы увидели какие-то негативные последствия у людей, такого, к счастью, не произошло", - сказала она.

При этом глава Минздрава отметила, что так как в связи со вспышками на Солнце возникают магнитные изменения, то люди с метеочувствительностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями могли почувствовать некоторое ухудшение самочувствия.

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