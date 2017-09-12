Горбачев призвал "создать гражданское общество" в России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экс-президент СССР Михаил Горбачев видит сложности во взаимоотношениях власти и общества в России и призывает "создать гражданское общество".

"Усложняются отношения между властью и обществом", - заявил он журналистам во вторник на презентации своей новой книги "Остаюсь оптимистом".

"Свой народ не надо бояться, не надо стесняться, и пора уже создать гражданское общество", - призвал Горбачев.