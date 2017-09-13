Похороны депутата Госдумы Ирины Евтушенко пройдут в Томске в субботу

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ТОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Похороны члена комитета Госдумы по международным делам Ирины Евтушенко, которая скончалась в среду в Москве, пройдут в Томске 16 сентября. Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении партии "Единая Россия".
"Прощание с Ириной Дмитриевной пройдет в субботу в Богоявленском соборе в Томске", - сказал собеседник агентства.
По его словам, родственники приняли решение провести похороны в Томске.
Как сообщалось ранее, причиной смерти Евтушенко стало онкологическое заболевание.