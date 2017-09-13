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Татарстан просит включить 24 объекта в проект "Оздоровление Волги"

Общество
13 сентября, 19:48 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, сентября. /ТАСС

Власти региона планируют поднять брошенные судна со дна Куйбышевского водохранилища и провести мероприятия по вовлечению общественности в волонтерское экологическое движение

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КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Татарстан направил 24 объекта, предлагаемых для включения в приоритетный проект "Оздоровление Волги", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики.

"От республики Татарстан направлен перечень объектов, предлагаемый для включения в проект "Оздоровление Волги" (24 объекта), направленных на предотвращение загрязнения бассейна Волги, восстановление и улучшение качества воды", - отметили в пресс-службе.

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Среди объектов строительство и реконструкция 12 очистных сооружений жилищно-коммунального комплекса и ливневой канализации, четыре из которых имеют проектную документацию с заключениями госэкспертизы, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища (шесть объектов), в том числе инженерная защита Казани (два объекта), Нижнекамска и Елабуги.

Кроме того, власти республики планируют ликвидацию объектов накопленного вреда (подъем брошенных плавательных средств в акватории Куйбышевского водохранилища, рекультивация иловых площадок биологических очистных сооружений канализации Казани и Набережных Челнов, демонтаж бездействующих трубопроводов Озёрного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище), а также провести мероприятия по массовому вовлечению общественности и населения в волонтерское экологическое движение.

Для привлечения средств федерального бюджета в настоящее время в республике создается межведомственная рабочая группа под председательством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с участием руководителей ответственных органов исполнительной власти. Она будет обеспечивать координацию ведомств по реализации проекта в регионе.

Как сообщал ТАСС, бюджет приоритетного проекта "Оздоровление Волги" - порядка 200 млрд рублей до 2025 года. В рамках проекта будет создан фонд, "направленный на сохранение и восстановление водных объектов, оказывающий поддержку при реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод". Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о поддержании биоразнообразия Волги и о финансировании этих мероприятий. Такое поручение дано Минприроды и другим ведомствам по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

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