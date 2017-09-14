Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализма

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ОАО "Мосинжпроект", которое занималось строительством парка "Зарядье" в Москве, не ожидали проявлений вандализма среди его посетителей. Об этом ТАСС сообщила директор по проектированию объектов гражданского строительства Галина Гордюшина.
"Мы... не ожидали. Мы имеем проблему, с которой просто будем бороться", - сказала она.
В то же время, по словам Гордюшиной, после сообщений СМИ о вандализме посетители парка стали более аккуратны. "Люди стали намного лучше себя вести после информационных сообщений", - сказала она, добавив, что большого наплыва посетителей уже нет.
Гордюшина отметила, что сумма ущерба, нанесенная парку вандалами, "Мосинжпроекту" не известна. "Ущерб мы не подсчитывали, мы его не знаем. Мы не эксплуатирующая организация, а строительная", - сказала она.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе парка "Зарядье", данные об ущербе изучаются. "Пока мы не озвучиваем никакой информации, потому что происходит ее анализ. Поток людей уходит - мы начинаем все подсчитывать и опять что-то находим", - сказал собеседник агентства.
По предварительным визуальным оценкам, вандалы уничтожили около 10 тыс. растений, рассказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядье" Игорь Сафиуллин.