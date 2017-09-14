Восстановление "Зарядья" после вандалов начнется с 18 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты парка "Зарядье" в Москве приступят к восстановлению ландшафта после ущерба, нанесенного вандалами в первые дни работы, 18 сентября. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы парка "Зарядье" Игорь Сафиуллин.

"С 18 числа службы приступают к восстановительным работам. Ближайшие две-три недели от этого числа с этой работой справятся", - сказал он.

По его словам, всего от вандалов пострадали три точки парка: каменистая тундра, зона осок возле подземной оранжереи и зона пруда под парящим мостом. "Во всех остальных местах ущерба не наблюдается", - добавил Сафиуллин.

Дирекция парка планирует ограничить на время реконструкции доступ посетителей к этим трем зонам, добавил Сафиуллин. "Необходимо будет устанавливать ограждения на реконструируемых и восстанавливаемых территориях. Допуск именно на эти участки должен быть ограничен", - сказал он.

Согласно предварительной визуальной оценке главного ботаника парка, посетители вытоптали около 10 тыс. растений. В том числе вытоптана краснокнижная калужница болотная, которая росла в зоне влажной тайги.

Не по злому умыслу

Посетители парка уничтожают растения по невнимательности, пояснил Сафиуллин. "Когда люди смотрят на внешние виды и пытаются сделать фотографию, они не смотрят под ноги", - сказал он, отметив, что в этой связи следует расширить площадку для видовой точки в зоне каменистой тундры.

Парк работает круглосуточно, и некоторые посетители вытаптывают растения в темное время суток, просто не заметив их. "Когда вечером загорается свет, то все посетители, как бабочки, летят на этот свет и в темноте не видят эти растения", - пояснил главный садовник парка.

Часть растений люди не воспринимают как культурные посадки. "Высажены осоки, они похожи на самую обычную траву, поэтому у них нет понимания, что это культурно сделанные посадки", - сказал Сафиуллин.

По той же причине пострадали растения у пруда, считает главный садовник "Зарядья". "Там растения природного характера, естественные и не похожи на типичные садовые флоксы, розы, пионы, которые обычный посетитель воспринимает как культурные посадки. Видимо, он подумал, что это тоже какая-то трава непонятная, поэтому можно по ней ходить", - полагает Сафиуллин.

Ходить можно не везде

В целом посетители "Зарядья" слишком буквально восприняли посыл "ходить можно везде", считает Сафиуллин.

"У нас есть поляна центральная, предназначенная для отдыха, чтобы на ней пикник какой-то устроить, с детьми поиграть, она изначально для этого предназначена. Остальные газоны, например, на склонах, для этого не предназначены. Таблички (с просьбой не ходить по газонам - прим. ТАСС) есть, как правило, посетители их не читают. К сожалению, фраза, что "ходить можно везде", была воспринята буквально", - говорит он.

Спустя три дня с момента открытия парка для всех посетителей люди стали более аккуратны, отметил Сафиуллин.

"Увеличения ущерба не наблюдается, ситуация стабилизировалась", - сказал он.