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Песков: вопрос о мемориальной доске на доме Немцова нужно решать с мэрией Москвы

Общество
15 сентября, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что столичные власти готовы вести диалог по поводу доски памяти убитому политику

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Кремль считает, что вопрос о мемориальной доске на доме политика Бориса Немцова нужно решать с властями столицы, которые к такому диалогу готовы.

"Стоит этот вопрос обсуждать с мэрией Москвы, потому что это исключительно прерогатива мэрии Москвы, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Я не думаю, что в мэрии Москвы кто-то уходит от диалога, кто-то отказывает в диалоге тем, кто хотел бы его вести". Песков призвал "не предпринимать волюнтаристских действий" с этой доской, а обсуждать этот вопрос с руководством столицы.

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12 сентября активисты общественного движения SERB демонтировали и доставили в дежурную часть УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД незаконно установленную на фасаде дома в центре Москвы мемориальную доску убитому политику Борису Немцову. Об этом ТАСС сообщил муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель.

"Участники общественного движения SERB демонтировали и доставили в столичную дежурную часть УВД по ЦАО ГУ МВД России незаконно установленную на фасаде дома по адресу: Климентовский пер., 9, табличку с надписью, что в этом месте якобы проживал политик Борис Немцов", - сказал он. Как ранее сообщал ТАСС представитель департамента культурного наследия Москвы, мемориальная доска Немцову была установлена 7 сентября на доме, где он проживал, без согласования с властями и будет демонтирована, физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности.

Политика Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

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Немцов, Борис Ефимович Песков, Дмитрий Сергеевич
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