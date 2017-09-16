Чиновники и прокуратура в ближайшее время решат вопрос проблемной свалки на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга и прокуратура Свердловской области в ближайшее время планирует закрыть вопрос по проблемной свалке, расположенной на 12 км Екатеринбургской автомобильной кольцевой дороги рядом с коллективным садом "Зеленая поляна".

Как сообщил в субботу корреспонденту ТАСС председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов, уже в понедельник специалисты горадминистрации выедут с инспекцией на свалку и направят протоколы в различные службы для принятия конкретных решений.

Ранее в субботу трое уральцев приковали себя наручниками у въезда возле свалки, которая закрыта по суду, но, несмотря на это, по словам митингующих, здесь продолжают складировать мусор. Акция проходит в 12 км от Екатеринбурга рядом с коллективным садом "Зеленая поляна".

Решение суда в стол

По словам руководителя пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марины Канатовой, надзорный орган одним из первых обратил внимание на проблемный участок. В беседе с корреспондентом ТАСС она отметила, что прокуратура проверила свалку и направила исковое заявление в суд о ее закрытии.

"Суд полностью удовлетворил данный иск. Решение суда вступило в законную силу, свалка должна быть закрыта", - сказал Канатова, добавив, что прокуратура проверит как было исполнено решение суда.

Однако, по словам Свалова, решение суда пока так и не было исполнено. Он отметил, что специалисты горадминистрации на этой неделе выезжали с проверкой на свалку и видели, как груженные мусором "КамАЗы" продолжали сваливать там ТБО.

"Эта свалка остается одной из крупных и проблемных в окрестностях Екатеринбурга. На следующей неделе, в понедельник, туда обязательно еще раз поедет инспекция все проверять. Будем еще раз писать во все инстанции, есть решение суда, но оно пока не исполняется", - сказал Свалов.

По словам руководителя исполкома Общероссийского народного фронта по Свердловской области Жанны Рябцевой, собственники свалки, не исполняя решения суда, "плюют в душу людям, которые хотят, чтобы в их области был порядок".

Рябцева добавила, что свалка расположена на землях федерального назначения, которые переданы в пользование министерству промышленности и науки Свердловской области и далее по субподряду компании "Главсредуралстрой" [строительная фирма]. Она добавила, что пока не будет принято решение об этой свалке, ОНФ не переведет ее из красной зоны, где расположены самые опасные объекты.

Радикальные меры

Экологические активисты Свердловской области не стали дожидаться, пока решение суда будет исполнено. В субботу они пошли на радикальные меры - три парня приковали себя наручниками возле входа на несанкционированную свалку. Данная акция вызвало беспокойство охранников свалки, которые попытались разогнать активистов, но, увидев журналистов, скрылись.

Поговорить с участниками акции попытался прораб, который пояснил, что решение суда исполняется, а на полигоне проводится рекультивация земель, которая минимум займет два года. Пока мужчина говорил с экологическими активистами, возле свалки появился груженный мусором "КамАЗ". Водитель грузовика, увидев людей с видеокамерами, поспешил скрыться. Вскоре ушел и прораб, не уточнив своего имени и фамилии, а также название фирмы, где он работает.

По словам одного из организаторов акции Андрея Шевченко, люди решились на такую акцию, "потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон". По его словам, своей акцией митингующие хотят привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, уверен Шевченко.

Акция возле свалки продлилась около часа. Экологические активисты перестали высказывать свои требования после того как полицейские, приехавшие на место, сделали им предупреждение о том, что они нарушают действующее законодательство.

"О публичной акции в 12 км от Екатеринбурга информация поступила в отдел полиции № 6. Четыре участника акции, мужчины 1992,1999, и 1995 годов рождения, а также девушка 1994 года рождения приехали ко въезду на свалку, высказывая свой протест с помощью двух не содержащих экстремистских высказываний плакатов. Сотрудники полиции разъяснили гражданам, что в их действиях может быть усмотрен состав правонарушения. После этого молодые люди акцию прекратили и были доставлены в отдел полиции № 6 для установления личности и разбирательства", - сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

По словам начальника отдела полиции № 6 полковника полиции Еркена Ертысбаева, после проведения беседы их отпустили без составления административных материалов.

Доведенные до отчаяния

По мнению Рябцевой, молодые люди решились на такие радикальные меры, так как "были доведены до отчаяния" из-за того, что решение суда не исполняется. Такого же мнения придерживается и председатель сада "Зеленая поляна" Галина Зайцева. По словам женщины, они не раз обращались в различные органы по поводу данной свалки, на которую привозят венки, другой мусор. Зайцева подчеркнула, что мусоровозы разбили дороги, а из-за пыли и мусора кашляют дети.

По словам Рябцевой, если говорить в целом о Свердловской области, то ситуация со свалками в регионе далека от идеальной. По ее словам, из 200 имеющихся в регионе свалок только 27 переведены в разряд "зеленых", то есть полигоны либо закрыты, либо не представляют экологической опасности для местности, на которой они расположены. Рябцева подчеркнула, что это "очень маленький процент", потому что в других регионах 30-40% свалок, которые уже устранены или ликвидированы. Она считает, такая ситуация сложилась из-за того, что не предусмотрено жесткой ответственности для владельцев опасных, несанкционированных свалок.

"Я считаю, что нужно ужесточать наказание вплоть до уголовной ответственности для владельцев опасных несанкционированных свалок. Сейчас штрафы в размере 5-10 тыс. рублей, даже 100 тыс. рублей, не приводят людей в чувство. Они продолжают безнаказанно принимать этот мусор, не боясь ничего. Люди, понимая, что все находится на контроле, в том числе президента, продолжают эти вещи принимать и чихают на мнение людей, которые доведены до отчаяния", - сказала Рябцева.

Ранее на заседании правительства региона областной министр природных ресурсов Алексей Кузнецов сообщил, что на Среднем Урале выявлено порядка 400 несанкционированных свалок, порядка 15 нарушителей. По словам избранного губернатора Евгения Куйвашева, региональные власти должны выступить "в совершенствовании работы, в том числе в увеличении штрафов".