Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты мастерской Салавата Щербакова убрали изображение чертежа немецкой винтовки с плиты в подножии памятника конструктору Калашникову, к понедельнику там появится правильный чертеж. Об этом заявили ТАСС в пятницу в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

"Ошибку в чертеже уже устранили. Финальные работы с нанесением корректного изображения будут закончены к понедельнику", - сказала руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова.

Она отметила, что демонтажа конструкций для проведения этой операции не потребовалось.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на одной из плит постамента памятника работы скульптора Салавата Щербакова изображен чертеж не легендарного АК-47, а немецкой винтовки StG 44 конструктора Хуго Шмайссера.