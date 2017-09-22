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Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена

Общество
22 сентября, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Специалисты убрали изображение чертежа немецкой винтовки StG 44 с подножия монумента

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты мастерской Салавата Щербакова убрали изображение чертежа немецкой винтовки с плиты в подножии памятника конструктору Калашникову, к понедельнику там появится правильный чертеж. Об этом заявили ТАСС в пятницу в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

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"Ошибку в чертеже уже устранили. Финальные работы с нанесением корректного изображения будут закончены к понедельнику", - сказала руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова.

Она отметила, что демонтажа конструкций для проведения этой операции не потребовалось.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на одной из плит постамента памятника работы скульптора Салавата Щербакова изображен чертеж не легендарного АК-47, а немецкой винтовки StG 44 конструктора Хуго Шмайссера.

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