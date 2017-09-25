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"ВИМ-Авиа" задерживает более 20 рейсов, вылетающих и прибывающих в аэропорт Домодедово

Общество
25 сентября, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Ранее Росавиация начала внеплановую проверку компании и сообщила, что задержки рейсов связаны с задолженностью авиаперевозчика перед топливно-заправочными организациями

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" задерживает 24 рейса, вылетающих из московского аэропорта Домодедово и прибывающих в эту воздушную гавань 25-26 сентября. Кроме того, один из рейсов перевозчика отменен, свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

В частности, отложены вылетающие из Домодедово рейсы в турецкие города Анталью и Даламан, российские Анадырь, Благовещенск, Иркутск, Сочи, Симферополь, китайские города Тайюань, Шэньян и Хайкоу, отменен рейс в Певек (Чукотка).

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Что касается рейсов с прилетом в Домодедово, задерживаются самолеты из Антальи, Сочи, Краснодара, Еревана (Армения), Льежа (Бельгия) и Симферополя.

В понедельник стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием вызваны "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".

Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса, заявлял ранее министр Максим Соколов. В Минтрансе также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж "ВИМ-Авиа".

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.

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