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Пассажирам "ВИМ-Авиа" рекомендовано вылететь из Москвы в Благовещенск ближайшим рейсом

Общество
27 сентября, 8:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Рейс запланирован из аэропорта Внуково в 13:20 мск

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта и строительства Амурской области рекомендовало пассажирам авиакомпании "ВИМ-Авиа", вылетающим из Москвы в Благовещенск, не ждать своих рейсов, а воспользоваться ближайшим, который запланирован на 13:20 мск. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

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"Аэропорт Благовещенска информирует пассажиров о выполнении рейса НН-181 авиакомпании "ВИМ-Авиа" 27 сентября из аэропорта Внуково в 13:20 мск. Уважаемые пассажиры, если у вас приобретены билеты на ближайшие дни, и у вас есть возможность вылететь раньше, рекомендуем вам предпринять меры по вылету из Москвы данным рейсом", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что официальных данных по выполнению рейсов "ВИМ-Авиа" по маршруту Москва - Благовещенск - Москва, запланированных с 28 сентября, от представителей перевозчика у аэропорта Благовещенска нет. "В данной ситуации рекомендуем пассажирам, если билеты приобретены на рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа", обратиться в авиационное агентство или написать письмо на электронную почту перевозчика по переоформлению билетов или возврату денежных средств", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в среду рейс "ВИМ-Авиа" прилетит из Москвы в Благовещенск с задержкой в 12,5 часа - в 20:30 местного времени (14:30 мск) вместо ожидаемых 08:00 (2:00 мск). Обратный рейс НН-182 ориентировочно вылетит из Благовещенска в Москву в 21:50 (15:50 мск) вместо 10:00 (04:00 мск).

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Власти Амурской области рассчитывают, что авиакомпания "Икар" с 6 октября вдвое увеличит число рейсов между Благовещенском и Москвой, восполнив пробелы вызванные перебоями в работе "ВИМ-Авиа". По словам главы областного Минтранса Андрея Тягло, региональные власти также ведут переговоры с компанией "Уральские авиалинии" и будут добиваться, чтобы полеты между Благовещенском и Москвой выполнялись во все дни недели. Губернатор Александр Козлов добавил, что переговоры также намечены с авиакомпаниями "ЮТэйр" и "Россия".

Как сообщалось ранее, "ВИМ-Авиа" - десятая по величине авиакомпания России - стоит на грани приостановки перевозок. Источник, близкий к руководству перевозчика, заявил ТАСС, что задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ превышает 660 млн рублей, из них 573,5 млн приходится на Домодедово.

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