Пассажирам "ВИМ-Авиа" рекомендовано вылететь из Москвы в Благовещенск ближайшим рейсом

Сборная России по спортивной гимнастике вылетела на чемпионат мира в МонреальСпорт 27 сентября, 9:21
Катару рекомендовано обеспечить защиту жизней рабочих-иммигрантов на объектах ЧМ-2022Спорт 27 сентября, 9:21
СМИ: в результате взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области есть жертвыПроисшествия 27 сентября, 9:19
Суд обязал "Челябэнергосбыт" выплатить около 1 млрд руб. в пользу "МРСК Урала"Новости Урала 27 сентября, 9:07
"Ты снимаешь живую историю": режиссер Пиманов о секретах съемок фильма "Крым"Культура 27 сентября, 9:00
Хоккеисты "Вегаса" проиграли "Лос-Анджелесу" в первом домашнем матче в истории клубаСпорт 27 сентября, 8:29
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФАрмия и ОПК 27 сентября, 8:27
Генштаб ВСУ: на военном складе в Винницкой области взрываются танковые боеприпасыПроисшествия 27 сентября, 7:22
Передача Радулова помогла "Далласу" победить "Миннесоту" в предсезонном матче НХЛСпорт 27 сентября, 6:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта и строительства Амурской области рекомендовало пассажирам авиакомпании "ВИМ-Авиа", вылетающим из Москвы в Благовещенск, не ждать своих рейсов, а воспользоваться ближайшим, который запланирован на 13:20 мск. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.
"Аэропорт Благовещенска информирует пассажиров о выполнении рейса НН-181 авиакомпании "ВИМ-Авиа" 27 сентября из аэропорта Внуково в 13:20 мск. Уважаемые пассажиры, если у вас приобретены билеты на ближайшие дни, и у вас есть возможность вылететь раньше, рекомендуем вам предпринять меры по вылету из Москвы данным рейсом", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что официальных данных по выполнению рейсов "ВИМ-Авиа" по маршруту Москва - Благовещенск - Москва, запланированных с 28 сентября, от представителей перевозчика у аэропорта Благовещенска нет. "В данной ситуации рекомендуем пассажирам, если билеты приобретены на рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа", обратиться в авиационное агентство или написать письмо на электронную почту перевозчика по переоформлению билетов или возврату денежных средств", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в среду рейс "ВИМ-Авиа" прилетит из Москвы в Благовещенск с задержкой в 12,5 часа - в 20:30 местного времени (14:30 мск) вместо ожидаемых 08:00 (2:00 мск). Обратный рейс НН-182 ориентировочно вылетит из Благовещенска в Москву в 21:50 (15:50 мск) вместо 10:00 (04:00 мск).
Власти Амурской области рассчитывают, что авиакомпания "Икар" с 6 октября вдвое увеличит число рейсов между Благовещенском и Москвой, восполнив пробелы вызванные перебоями в работе "ВИМ-Авиа". По словам главы областного Минтранса Андрея Тягло, региональные власти также ведут переговоры с компанией "Уральские авиалинии" и будут добиваться, чтобы полеты между Благовещенском и Москвой выполнялись во все дни недели. Губернатор Александр Козлов добавил, что переговоры также намечены с авиакомпаниями "ЮТэйр" и "Россия".
Как сообщалось ранее, "ВИМ-Авиа" - десятая по величине авиакомпания России - стоит на грани приостановки перевозок. Источник, близкий к руководству перевозчика, заявил ТАСС, что задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ превышает 660 млн рублей, из них 573,5 млн приходится на Домодедово.