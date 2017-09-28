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Около 200 человек из Польши примут участие в фестивале молодежи в Сочи

Общество
28 сентября, 10:53 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Координатор польской делегации заявил, что фестиваль призван помочь сближению и примирению двух стран

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ВАРШАВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Около 200 молодых жителей Польши готовы посетить всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, что на порядок больше, чем ожидалось. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС координатор польской делегации на фестивале Алексей Пулик.

"В общей сложности в Польше желание участвовать в фестивале выразили несколько сотен человек. Поступило более 300 заявок. 100 человек уже купили билеты, еще 50 ждут отправки приглашений, если они подтвердят свою готовность участвовать в фестивале, и еще 50 кандидатов находятся в резерве", - информировал он.

"Пока трудно судить об окончательных цифрах, но можно говорить о том, что сейчас от Польши 200 человек готовы отправиться на фестиваль", - констатировал Пулик. "Это молодые люди со всей страны", - отметил он.

Ожидания и перспективы

Как подчеркнул координатор польской делегации, многие молодые люди в Польше в прошлом году принимали участие во Всемирных днях католической молодежи с участием папы римского Франциска, которые проходили в республике, поэтому у большинства из них есть представление, чего ожидать от готовящегося в Сочи фестиваля.

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Как напомнил Пулик, организаторы сочинского форума предлагают участникам 12 тематических направлений, среди которых журналистика, предпринимательство, деятельность некоммерческих организаций, безопасность, искусство. "Эти темы будут подниматься во время фестиваля, и каждый получит индивидуальную программу по своим интересам", - подчеркнул он.

Известно также, что около 30 человек от Польши будут участвовать в специальной региональной программе. В первый день фестиваля они посетят не Сочи, а один из 15 городов России. Участники этой поездки отбирались в зависимости от тех интересов, которые они указывали в своих анкетах.

По словам Пулика, среди польских участников фестиваля сложно выделить доминирующее направление, которое более других интересовало бы молодых людей. "Представлены все темы. Можно сказать, что менее активно потенциальные участники от республики выбирали направление "Предпринимательство", - сказал он.

Надежда на улучшение отношений России и Польши

Существующие в последние годы сложности в российско- польских отношениях, по мнению Пулика, "повлияли в большей степени на то как тиражировалась информация о фестивале". "Если бы отношения были лучше, то она дошла бы до большего количества потенциальных участников", - подчеркнул он. "Если говорить о числе поданных заявок и интересе польской молодежи, то честно говоря, в начале предполагалось, что заявок будет гораздо меньше", - добавил координатор.

Отвечая на вопрос о том, может ли участие польской молодежи в фестивале помочь сближению и примирению двух стран, Пулик подчеркнул, что в этом во многом и заключается цель предстоящего в Сочи события. "Ребята, принимающие участие в региональной программе, увидят Россию в разных ее ипостасях и проявлениях. У молодых людей сложится представление о том, как в РФ проводятся крупные международные мероприятия. Возможно, люди, имеющие предвзятое мнение о фестивале, в определенном смысле противники России, изменят свою точку зрения, увидев это событие международного уровня своими глазами", - констатировал он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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