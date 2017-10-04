Москалькова перепроверит информацию "Мемориала" о якобы пропавших в Чечне людях

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готова проверить информацию правозащитного центра "Мемориал", который утверждает, что в ходе визита омбудсмена в Чечню 19-21 сентября вместо якобы исчезнувших жителей республики ей были представлены их братья. Ранее такую информацию опубликовала "Новая газета" со ссылкой на правозащитный центр.
"Информацию "Мемориала", что мне на встрече представили братьев, я готова перепроверить еще раз", - заявила Москалькова ТАСС.
По словам омбудсмена, "Новая газета" представила ей список якобы пропавших жителей Чечни, "в котором были указаны эти люди с фамилией, именем, датой, месяцем и годом рождения". "При встрече я проверила их паспортные данные: дата, месяц, год рождения, фамилия и имя полностью совпали", - отметила Москалькова, добавив, что со встречи есть видео- и фотоматериалы.
"Но если речь идет о таком четком утверждении, что это братья, а не пострадавшие, я сделаю еще один запрос в правоохранительные органы и попрошу уполномоченного по правам человека в Чечне, чтобы перепроверили эти данные", - сказала омбудсмен.
"Любое заявление в СМИ, которое касается прав человека, а тем более жизни человека, для меня имеет большое значение", - подчеркнула она.