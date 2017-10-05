Более миллиона россиян поздравили своих учителей в "Одноклассниках"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. В День учителя пользователи социальной сети "Одноклассники" получили возможность поздравить своих педагогов с профессиональным праздником.
В соцсети прошел флешмоб: пользователи размещали в своем профиле школьные фотографии со словами благодарности для учителей. В акции приняли участие более 1 миллиона человек.
Присоединиться к флешмобу можно с помощью специального приложения "Поздравь учителя". Приложение предлагает загрузить школьную фотографию, вписать имя любимого учителя и опубликовать получившийся коллаж в качестве основного фото профиля.
Кроме того, в соцсети прошел тест "Каким вы были одноклассником", в котором приняли участие более 50 000 пользователей. Россияне вспомнили, за какую парту они садились (лишь 22% предпочитали последние парты, так называемую "Камчатку"), как посещали уроки физкультуры (только для 27% пользователей это был любимый предмет) и что им больше всего нравилось в школе.
Так, 46% участников опроса сказали, что больше всего в школе любили отметки и внимание учителя. Чуть меньшему числу людей, 38%, нравилось бегать с друзьями на переменах. При появлении нового учителя в школе лишь 8% пользователей придумали бы ему смешное прозвище: остальные просто бы запомнили его имя или постарались бы произвести хорошее впечатление.
Интересными оказались результаты ответа на вопрос, давали ли пользователи списывать своим одноклассникам во время контрольной. Только 22% опрошенных закрыли бы в этом случае тетрадь рукой или обратились к учителю. 77% россиян разрешали одноклассникам списывать у себя.
В "Одноклассниках" традиционно популярны проекты на тему образования. Так, издание Arzamas проводило в соцсети онлайн-уроки по разным дисциплинам, а также тест на знание истории времен Петра I – в нем приняли участие более 1 млн пользователей. Популярны в ОК и открытые лекции на тему образования, общества, технологий и будущего: трансляции проекта "Интеллекции", а также изданий "Мел" и The Question собирают в социальной сети сотни тысяч просмотров.