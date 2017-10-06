Эксперты: для развития волонтерства в РФ необходимо внимание СМИ и поддержка бизнеса

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российскому волонтерству необходимо более широкое освещение этой деятельности в СМИ и ее популяризация. Опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что добровольческое движении России будет развиваться активнее с поддержкой власти и бизнеса.

Проблема волонтерства будет обсуждаться на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который пройдет с 14 по 22 октября.

"Одна из проблем, тормозящих развитие волонтерства в РФ, - это недостаточное освещение в СМИ. Волонтерство все чаще становится одной из форм самореализации, но остаются еще, к сожалению, стереотипы, связанные с идеей бесплатно труда, когда люди просто не понимают, зачем заниматься этим, не понимают, почему это важно, почему за это не платят", - сказал ТАСС сопредседатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Он подчеркнул, что по поручению президента для популяризации добровольчества создан портал о деятельности волонтеров "Добровольцы России", где зарегистрировано уже более 20 тыс. человек.

"Если бы различные СМИ могли бы подхватывать истории волонтеров с этого сайта, было бы здорово. Опрос, который мы недавно провели с ВЦИОМ, показал, что 66% опрошенных стали бы больше и чаще заниматься волонтерством, если бы имели за это какое-то нематериальное поощрение, например, публикации в газете", - рассказал Метелев.

Бесконечная бюрократия

Второй важной проблемой для развития волонтерства Метелев назвал большую дистанцию между гражданскими активистами и представителями государственного сектора.

"Когда у человека возникает желание помочь, он сталкивается с бесконечной бюрократией, огромным количеством справок, постоянной сменой правил и так далее. Работникам государственного сектора зачастую проще отказаться от волонтеров, чем нарушать свой привычный распорядок дня дополнительной работой с ними", - сказал эксперт.

Он сообщил, что для решения проблемы взаимодействия государства и активистов Общественная палата РФ совместно с Агентством стратегических инициатив разработала план мероприятий по развитию волонтерского движения.

Один из пунктов программы включает разъяснения представителям государственного сектора особенностей работы с волонтерами при помощи образовательных программ.

"Это сложная, долгая работа, которая займет не один год, но я думаю, если мы все соберемся и приложим усилия, мы сможем продвинуться в этом вопросе", - сказал Метелев.

Нехватка ресурсов

Еще одной важной составляющей, тормозящей развитие волонтерства в России, Метелев назвал нехватку ресурсов.

"Волонтеры не требуют оплаты своего труда, но есть определенные организационные моменты, связанные с развитием инфраструктуры, например, помещения, где они могли бы собираться, канцтовары", - сказал собеседник агентства.

Метелев добавил, что, несмотря на систему грантов и локальную региональную поддержку, для развития волонтерского движения нужна более активная поддержка бизнеса. "Партнерство бизнеса и благотворительных волонтерских движений повышает эффективность всех участников процесса и просто помогает в трудных ситуациях. Я говорю о каких-то совместных благотворительных программах, социальных проектах, успешные примеры которых уже есть", - подчеркнул собеседник агентства.

С этим согласна руководитель волонтерского проекта фонда "Подари жизнь" Ольга Краева.

"Поддержка, безусловно, нужна. Например, все больничные волонтеры нашего фонда ежегодно проходят медицинский осмотр. Сейчас они оплачивают его сами, потому что государственные клиники не готовы делать такой медицинский осмотр за счет средств ОМС. Поддержка бизнеса также очень важна", - сказала ТАСС Краева.

Она добавила, что некоторые компании сегодня помогают фонду с покупкой игр и творческих материалов для занятий с детьми, другие - печатают детские журналы с большой скидкой, или бесплатно печатают фотографии, которые делают волонтеры-фотографы в отделениях и на мероприятиях.

"Чем больше людей из разных сфер вовлечены в помощь семьям, тем легче помогать и тем эффективнее эта помощь", - считает собеседница агентства.

Обучение волонтеров

Для самих фондов немаловажной проблемой является обучение волонтеров, так как в работе с разными категориями нуждающихся существуют свои особенности.

Например, обучение, и отбор волонтеров фонда "Подари жизнь" начинается с собеседования, на котором рассказывают не только о правилах посещения отделений (требованиях к гигиене, сменной одежде, графике посещения и т.д.), но и об этике волонтерства - как можно взаимодействовать с семьями и как нельзя.

"Например, волонтеры фонда не могут фотографировать и выкладывать фотографии детей в социальные сети. Те волонтеры, которые приходят в больницу (многие помогают удаленно), обязательно проходят тренинги и семинары. Также все новые волонтеры фонда через несколько посещений больницы (они ходят туда с наставником - опытным волонтером или координатором отделения) посещают семинар с психологами, разбирают возникшие во время визита ситуации и задают вопросы", - рассказала Краева.

Она отметила, что фонд не сотрудничает с волонтерскими центрами, а вкладывает ресурсы в обучение и мотивацию волонтеров, готовых работать именно в сфере помощи детям с онкологическим заболеваниям. "Волонтеры устают, переживают уход детей, у них меняются жизненные обстоятельства, и поэтому сам проект очень подвижен - всегда требуется помощь новых волонтеров, нужно обучение для тех людей, которые только пришли или поменяли направление волонтерства", - рассказала собеседница агентства.

Аналогичная ситуация и у фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость".

"Существуют психологические особенности общения с пожилыми людьми. Как правило, человек, попадая в дом-интернат, ПНИ (психоневрологический интернат - прим ТАСС) или любое другое социальное учреждение для престарелых и инвалидов, лишается привычного круга общения. <...> Человек становится замкнутым и часто очень тяжело идет на новый контакт", - рассказала ТАСС координатор волонтерского направления благотворительного фонда "Старость в радость" Мария Побережнюк.

"Волонтер должен быть подготовлен к сложностям и специфике общения с пожилыми, обладать внутренней силой, быть устойчивым психологически. Он должен не только помочь, но суметь поддержать и подбодрить", - отметила она.

Представитель фонда добавила, что, поскольку фонд работает в 25 регионах, то существует постоянная потребность в привлечении новых волонтеров. Фонд запустил с прошлого года пилотную программу по привлечению волонтеров на местах. Для обучения волонтеров фонд проводит регулярные встречи, где проходит консультирование и обучение правилам общения и поведения с пожилыми людьми.

"Главная наша задача состоит в том, чтобы после нашего визита у бабушек и дедушек остались светлые воспоминания и приподнятое настроение", - подчеркнула Побережнюк.

Добросовестность и ответственность

По мнению президента фонда "Обнаженные сердца" Аси Залогиной, важной составляющей в работе с волонтерами является ответственность самих волонтеров.

"Волонтерская помощь необходима в том, что мы делаем, но, к сожалению, не все волонтеры следят за тем, как качественно они работают. У нас есть опыт сотрудничества с волонтерами в Лондоне, у нас там есть офис. Как правило, там мы привлекаем русских молодых людей и девушек, которые там учатся", - сказала ТАСС Залогина

"Мы видим, что качество их работы выше, потому что они понимают, что им волонтерство будет в плюс при приеме на работу. Они всегда смогут вписать волонтерство в свое резюме, они сами ценят тот опыт, который приобретают, и для работодателя этот опыт имеет значение", - сообщила она ТАСС.

При этом собеседница агентства отметила, что на постоянной основе с волонтерами фонд не сотрудничает, но привлекает их для помощи на конкретных мероприятиях. Гораздо больше взаимодействует с волонтерами-специалистами (дизайнерами, художниками, адвокатами), которые предоставляют свои профессиональные услуги "pro bono", то есть бесплатно.

О Фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.