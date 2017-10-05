Власти завершили подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края и города Сочи завершили подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет на территории курорта с 14 по 22 октября и соберет порядка 20 тыс. участников со всего мира. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заверил ТАСС, что принимающая сторона сделает все, чтобы гости Фестиваля "запомнили это событие на всю жизнь".

"У региона, у Сочи серьезный опыт в организации масштабных мероприятий, но это не повод, что называется, самоуспокоиться, к каждому подобному событию мы подходим с особым вниманием", - отметил Кондратьев.

Он напомнил, что, помимо предоставления площадок для фестиваля и обеспечения безопасности его участников, в зону ответственности региона входит организация культурной программы. "Кроме того, всем участникам мы обеспечим проживание в шаговой доступности к месту проведения Фестиваля. Для этого будет задействован весь гостиничный фонд Имеретинской низменности и Олимпийского парка", - сказал глава края.

По словам Кондратьева, краснодарская молодежь также приедет на фестиваль в качестве непосредственных участников. "Независимо от формы участия все они (участники - прим. ТАСС), уверен, запомнят это событие на всю жизнь. И, самое главное, найдут новых друзей по всему миру. А это и есть основная цель Фестиваля - наладить дружеские связи молодежи из разных стран", - добавил глава региона.

Местом проведения основных мероприятий станут олимпийские объекты Сочи, где в настоящее время готовятся к соревнованиям молодые спортсмены, а также образовательный центр "Сириус", где занимаются юные исследователи. По словам руководителя Фонда "Талант и успех", учредившего "Сириус", Елены Шмелевой, ВФМС - знаковое событие, сродни Олимпиаде.

"Проведение XIX Фестиваля в Сочи говорит о большом интересе к России, ее будущему развитию со стороны молодых людей всех стран, Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) и Международного союза студентов (МСС) (организаторы Фестиваля - прим. ТАСС). Особенно приятно, что ключевой площадкой проведения Фестиваля стал Научный парк центра "Сириус". Здесь пройдет его деловая программа, где представлять Россию будут, в том числе, студенты ведущих российских вузов - выпускники "Сириуса" и получатели грантов президента России для талантливой молодежи", - отметила Шмелева.

Волонтеры придут на помощь

Оперативный штаб по проведению ВФМС начнет работать в Сочи 10 октября. Он будет координировать деятельность всех участвующих в проведении мероприятия служб. В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что в состав оперативного штаба также вошли представители всех ресурсоснабжающих организаций, а сам штаб расположится в администрации Адлерского внутригородского района.

"Оперативный дежурный будет работать круглосуточно с 10 по 24 октября. Особым распоряжением в период проведения Фестиваля молодежи временно приостановлены строительно-монтажные работы на всей территории муниципального образования", - рассказали в мэрии Сочи.

Помогать в организации и проведении ВФМС-2017 будут более 600 волонтеров, подготовленных в трех сертифицированных волонтерских центрах на базе Кубанского медуниверситета, Кубанского государственного технического университета и Сочинского госуниверситета. Волонтеры будут встречать гостей на вокзалах и в аэропорту, а также помогать участникам во время проведения основных мероприятий. "Городские волонтеры будут помогать основной группе добровольцев из регионов России и из-за рубежа осуществлять навигацию по маршрутам гостеприимства и встречать гостей на транспортных хабах", - добавили в мэрии Сочи.

За медицинским обслуживанием гости Форума смогут обратиться в две городские поликлиники и стоматологические клиники. В случае необходимости госпитализировать гостей готовы 4-я городская и 4-я краевая больницы, а также станция скорой медицинской помощи.

Мероприятия для горожан

Организаторы ВФМС также подготовили праздничные мероприятия для жителей курорта и пока еще многочисленных отдыхающих. 14 октября на площади Южного мола морского порта состоится концерт "Сочи встречает Фестиваль!" с участием делегатов форума. В городских кинотеатрах покажут фильмы, снятые молодыми режиссерами, в Зимнем театре состоится шоу "История мира", подготовленное вьетнамскими артистами.

Перуанский художник Леонардо Фернандес Ольферо Владимир распишет фасад жилого дома на улице Ульянова в Адлерском районе Сочи. Ожидается что площадь авторского граффити на тему "Семья" составит 325 кв. м. Кроме того, участники ВФМС заложат аллею деревьев в новом городском сквере, который получил название "Фестивального".

Власти Сочи заверяют, что в городе уже создана атмосфера приближающегося праздника молодости и искусства. По всему маршруту следования гостей размещены флаги, баннеры и небольшие архитектурные сооружения с символикой ВФМС. По городу курсируют автобусы с изображением ромашки - талисмана молодежного фестивального движения.

Меры безопасности

Все гостиницы, где будут жить участники Фестиваля, взяты под охрану. Все сотрудники объектов, расположенных в периметре безопасности, а также специализированный автотранспорт прошли обязательную процедуру аккредитации.

"Всемирный фестиваль молодежи и студентов станет самым массовым событием за всю историю нашего города. Для сравнения, на Олимпийские Игры 2014 года в Сочи приехали около 2,8 тыс. спортсменов из 88 стран, на Всемирные хоровые игры мы принимали 12 тыс. участников из 36 стран. На Фестиваль молодежи и студентов мы ждем свыше 20 тыс. человек из 180 стран, и это только участники. Чтобы обеспечить их безопасность и комфортное пребывание в Сочи, администрация города ведет тесную работу со всеми структурами, задействованными в подготовке и проведении Фестиваля молодежи и студентов", - рассказал ТАСС глава Сочи Анатолий Пахомов.

В период проведения Фестиваля помимо представителей силовых структур к охране общественного порядка на набережной будет привлечены казаки и представители народной дружины.

Для быстрой доставки гостей от отелей к площадкам Фестиваля будет ограничено движение на территории Олимпийского парка, частично перекроют улицы Трумфальную, Журналистов и часть улицы Казачьей, на подъездах к местам проведения фестивальных мероприятий.

Также принято решение об ограничении продажи алкогольной продукции на территории Олимпийского парка и в пятикилометровой зоне от него.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи и соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет.

Впервые в своей истории в молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов, от Калининграда до Владивостока.

Местом проведения ВФМС станут объекты Олимпийского парка. В Ледовом дворце "Большой" состоятся церемонии открытия и закрытия фестиваля. На Олимпийской площади "Медалс Плаза" установят сцену для культурной программы. Главный Медиацентр примет участников научно-образовательной и деловой программы, здесь же развернется молодежный экспоцентр, пройдут выставки и кинопоказы.

"Адлер-арена" станет сценой для участников Мирового молодежного симфонического оркестра, в "Ледяном кубе" откроется танцевальная академия. На трассе "Сочи Автодрома" будут проходить спортивные турниры.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.