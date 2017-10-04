Лавров, Колобков и Никифоров примут участие в Фестивале молодежи и студентов в Сочи

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские министры примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в Сочи в октябре. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель дирекции по подготовке и проведению ВФМС-2017 Ксения Разуваева.
"Помимо иностранных спикеров активное участие у нас [в фестивале] принимают наши российские деятели: министр экономического развития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, министр связи Николай Никифоров и министр иностранных дел Сергей Лавров", - сказала она.
По словам Разуваевой, помимо министров участие в фестивале примут также глава Сбербанка Герман Греф, глава Росмолодежи Александр Бугаев и генеральный секретарь FIFA Фатма Самура.
Участие Самуры во Всемирном фестивале молодежи "немаловажный факт, потому что наша страна в скором времени примет чемпионат мира по футболу", отметила Разуваева.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.