Лавров, Колобков и Никифоров примут участие в Фестивале молодежи и студентов в Сочи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские министры примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в Сочи в октябре. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель дирекции по подготовке и проведению ВФМС-2017 Ксения Разуваева.

"Помимо иностранных спикеров активное участие у нас [в фестивале] принимают наши российские деятели: министр экономического развития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, министр связи Николай Никифоров и министр иностранных дел Сергей Лавров", - сказала она.

По словам Разуваевой, помимо министров участие в фестивале примут также глава Сбербанка Герман Греф, глава Росмолодежи Александр Бугаев и генеральный секретарь FIFA Фатма Самура.

Участие Самуры во Всемирном фестивале молодежи "немаловажный факт, потому что наша страна в скором времени примет чемпионат мира по футболу", отметила Разуваева.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.