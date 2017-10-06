Церковь оказывает помощь пострадавшим в ДТП под Владимиром

ПОКРОВ /Владимирская обл/, 6 октября. /ТАСС/. Благотворительные организации Александровской епархии Русской православной церкви организовали сбор продуктов и одежды пострадавшим при столкновении автобуса и поезда во Владимирской области, сообщил настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове протоиерей Леонид Беспалов.

"Наши благотворители из города Покрова - ближайшего к месту трагедии - сразу же предложили свою помощь. Они обеспечили теплой одеждой и горячим питанием выживших пассажиров автобуса", - приводит его слова пресс-служба Московского патриархата.

Беспалов отметил, что "сестры милосердия готовы оказывать необходимую помощь раненым, которых доставили в больницу города Петушки".

В ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в пассажирский автобус врезался поезд "Санкт- Петербург - Нижний Новгород". По последним данным, в ДТП погибли 16 человек. По информации местных властей, пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, а водители - гражданами Казахстана. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту ДТП, для пострадавших в Покрове создан пункт временного размещения.

Власти Узбекистана выслали в Россию специальный самолет, на котором доставят выживших пассажиров автобуса на родину. Власти Владимирской области сообщили, что они организуют доставку людей до аэропорта, а также обеспечат их одеждой и питанием.