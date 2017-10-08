"Гринпис России" прогнозирует улучшение лесопожарной обстановки в Приморье из-за дождей

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ситуация с лесными пожарами в Приморском крае может в корне измениться уже в понедельник, поскольку в регионе, в частности, в Кавалеровском районе, где больше всего пожаров, в воскресенье начались дожди. Об этом ТАСС сообщил руководитель лесного отдела российского отделения Гринпис Алексей Ярошенко.
"Там в Кавалеровском районе уже сегодня пошли дожди, поэтому ожидаем, что ситуация уже в понедельник изменится в лучшую сторону в целом по краю", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону.
Ярошенко полагает, что ситуация ухудшается, в частности, из-за недостаточного финансирования пожарной охраны лесов.
В Приморском крае действуют 62 природных пожара на площади почти 1,7 тыс. гектаров, 23 из них (500 гектаров) локализовано. В восьми муниципалитетах введен особый противопожарный режим, в Кавалеровском районе - режим ЧС в лесах. Для ликвидации возгораний привлечены 379 человек и 93 единицы техники, а также два самолета Бе-200 МЧС России из Хабаровска и Красноярска.