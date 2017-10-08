Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Гринпис России" прогнозирует улучшение лесопожарной обстановки в Приморье из-за дождей

Общество
8 октября, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Руководитель лесного отдела организации Алексей Ярошенко полагает, что ситуация с пожарами в регионе изменится уже в понедельник

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ситуация с лесными пожарами в Приморском крае может в корне измениться уже в понедельник, поскольку в регионе, в частности, в Кавалеровском районе, где больше всего пожаров, в воскресенье начались дожди. Об этом ТАСС сообщил руководитель лесного отдела российского отделения Гринпис Алексей Ярошенко.

Смотрите также

МЧС: власти Приморья упустили ситуацию с лесными пожарами

МЧС увеличит группировку сил и средств для тушения природных пожаров в Приморье

В Приморье за сутки локализованы 23 лесных пожара

"Там в Кавалеровском районе уже сегодня пошли дожди, поэтому ожидаем, что ситуация уже в понедельник изменится в лучшую сторону в целом по краю", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону.

Ярошенко полагает, что ситуация ухудшается, в частности, из-за недостаточного финансирования пожарной охраны лесов.

В Приморском крае действуют 62 природных пожара на площади почти 1,7 тыс. гектаров, 23 из них (500 гектаров) локализовано. В восьми муниципалитетах введен особый противопожарный режим, в Кавалеровском районе - режим ЧС в лесах. Для ликвидации возгораний привлечены 379 человек и 93 единицы техники, а также два самолета Бе-200 МЧС России из Хабаровска и Красноярска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Итоги первого госвизита короля Саудовской Аравии в Россию
3
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры
4
Звезды шоу-бизнеса и спорта поздравили Владимира Путина с юбилеем
5
Командующий КСИР назвал очередной глупостью США внесение Корпуса в список террористов
6
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
7
Пожар на стройке на юго-западе Москвы ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама