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МЧС увеличит группировку сил и средств для тушения природных пожаров в Приморье

Происшествия
8 октября, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Угрозы для населенных пунктов нет

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Группировка, ликвидирующая природные пожары в Приморье, будет увеличена. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"В связи со сложившейся лесопожарной обстановкой во всех подразделениях МЧС России на территории Приморского края введен режим повышенной готовности. Запланировано увеличение группировки сил и средств. Угрозы населенным пунктам нет. Ведется круглосуточный мониторинг складывающейся обстановки, ситуация находится на контроле", - сказали в министерстве.

В Приморье действуют 62 природных пожара на площади почти 1,7 тыс. гектаров. Из них локализовано 23 пожара. Для ликвидации возгораний привлечены 379 человек и 93 единицы техники, а также два самолета Бе-200 МЧС России, которые совершили 15 сбросов воды общим объемом около 150 тонн.

Также ведется профилактическая работа с населением по соблюдению пожарной безопасности.

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