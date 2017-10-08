Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС: власти Приморья упустили ситуацию с лесными пожарами

Общество
8 октября, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант Сергей Диденко подчеркнул, что руководители края своевременно не ввели особый противопожарный режим

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Руководители в Приморском крае упустили ситуацию с лесными пожарами на местах, не приняв решительных мер. Об этом в воскресенье сообщает Сибирский региональный центр МЧС РФ.

Смотрите также

Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожара

"Очевидно, что руководители на местах упустили момент, когда были зафиксированы первые возгорания, не приняли решительных мер, а сейчас ситуация осложняется, приходится привлекать авиацию", - приводятся в сообщении слова начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенанта Сергея Диденко.

По его оценке, местные власти не ввели своевременно особый противопожарный режим, который ограничил бы доступ людей в леса. Кроме того, необходимо было усилить разъяснительную работу и надзорную деятельность, а также обеспечить мониторинг обстановки с воздуха и при помощи патрулирований.

По данным МЧС, основная причина возникновения природных пожаров - нарушения правил пожарной безопасности сборщиками дикоросов. Сухая и теплая погода, выше 20 градусов, способствует распространению огня на большие площади.

Как сообщил в воскресенье департамент гражданской защиты администрации региона, более 60 пожаров действовало в 11 муниципалитетах Приморского края (1600 га) на утро воскресенья, 23 пожара (500 гектаров) в семи районах удалось локализовать.

В тушении принимают участие почти 400 человек, задействованы более 70 единиц техники, в том числе две группы краевых спасателей и добровольцы. Два самолета МЧС Бе-200 из Хабаровска и Красноярска за субботу сбросили более 130 тонн воды на горящие леса в Кавалеровском и Тернейском районах. Особый противопожарный режим введен в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах. Режим ЧС муниципального уровня объявлен в Кавалеровском районе.

Смотрите также

МЧС увеличит группировку сил и средств для тушения природных пожаров в Приморье

В Приморье за сутки локализованы 23 лесных пожара

Авиация МЧС задействована в тушении природных пожаров в Приморье

В четырех районах Приморья ввели особый противопожарный режим

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Командующий КСИР назвал очередной глупостью США внесение Корпуса в список террористов
2
Итоги первого госвизита короля Саудовской Аравии в Россию
3
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры
4
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
5
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
6
СМИ: сирийская армия окружила боевиков ИГ в Эль-Маядине
7
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама