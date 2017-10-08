МЧС: власти Приморья упустили ситуацию с лесными пожарами

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Руководители в Приморском крае упустили ситуацию с лесными пожарами на местах, не приняв решительных мер. Об этом в воскресенье сообщает Сибирский региональный центр МЧС РФ.

"Очевидно, что руководители на местах упустили момент, когда были зафиксированы первые возгорания, не приняли решительных мер, а сейчас ситуация осложняется, приходится привлекать авиацию", - приводятся в сообщении слова начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенанта Сергея Диденко.

По его оценке, местные власти не ввели своевременно особый противопожарный режим, который ограничил бы доступ людей в леса. Кроме того, необходимо было усилить разъяснительную работу и надзорную деятельность, а также обеспечить мониторинг обстановки с воздуха и при помощи патрулирований.

По данным МЧС, основная причина возникновения природных пожаров - нарушения правил пожарной безопасности сборщиками дикоросов. Сухая и теплая погода, выше 20 градусов, способствует распространению огня на большие площади.

Как сообщил в воскресенье департамент гражданской защиты администрации региона, более 60 пожаров действовало в 11 муниципалитетах Приморского края (1600 га) на утро воскресенья, 23 пожара (500 гектаров) в семи районах удалось локализовать.

В тушении принимают участие почти 400 человек, задействованы более 70 единиц техники, в том числе две группы краевых спасателей и добровольцы. Два самолета МЧС Бе-200 из Хабаровска и Красноярска за субботу сбросили более 130 тонн воды на горящие леса в Кавалеровском и Тернейском районах. Особый противопожарный режим введен в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах. Режим ЧС муниципального уровня объявлен в Кавалеровском районе.