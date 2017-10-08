МЧС: власти Приморья упустили ситуацию с лесными пожарами

Звезды шоу-бизнеса и спорта поздравили Владимира Путина с юбилеемОбщество 8 октября, 14:08
Баскетболисты ЦСКА победили "Астану" в матче Единой лиги ВТБСпорт 8 октября, 14:03
СМИ: китайские инвесторы могут купить ФК "Ливерпуль" за £1 млрдСпорт 8 октября, 14:02
Российский теннисист Донской выиграл турнир серии "Челленджер" на ТайванеСпорт 8 октября, 13:51
Итоги первого госвизита короля Саудовской Аравии в РоссиюМеждународная панорама 8 октября, 13:44
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные мерыПолитика 8 октября, 13:22
Вице-президент РФС: основа сборной России была видна в матче с командой Южной КореиСпорт 8 октября, 12:54
Тарасов: матчи против сборных Аргентины и Бразилии по футболу всегда интересныСпорт 8 октября, 12:45
Биография академика РАН Вячеслава ИвановаБиографии и справки 8 октября, 12:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Руководители в Приморском крае упустили ситуацию с лесными пожарами на местах, не приняв решительных мер. Об этом в воскресенье сообщает Сибирский региональный центр МЧС РФ.
"Очевидно, что руководители на местах упустили момент, когда были зафиксированы первые возгорания, не приняли решительных мер, а сейчас ситуация осложняется, приходится привлекать авиацию", - приводятся в сообщении слова начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенанта Сергея Диденко.
По его оценке, местные власти не ввели своевременно особый противопожарный режим, который ограничил бы доступ людей в леса. Кроме того, необходимо было усилить разъяснительную работу и надзорную деятельность, а также обеспечить мониторинг обстановки с воздуха и при помощи патрулирований.
По данным МЧС, основная причина возникновения природных пожаров - нарушения правил пожарной безопасности сборщиками дикоросов. Сухая и теплая погода, выше 20 градусов, способствует распространению огня на большие площади.
Как сообщил в воскресенье департамент гражданской защиты администрации региона, более 60 пожаров действовало в 11 муниципалитетах Приморского края (1600 га) на утро воскресенья, 23 пожара (500 гектаров) в семи районах удалось локализовать.
В тушении принимают участие почти 400 человек, задействованы более 70 единиц техники, в том числе две группы краевых спасателей и добровольцы. Два самолета МЧС Бе-200 из Хабаровска и Красноярска за субботу сбросили более 130 тонн воды на горящие леса в Кавалеровском и Тернейском районах. Особый противопожарный режим введен в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артемовском и Владивостокском городских округах. Режим ЧС муниципального уровня объявлен в Кавалеровском районе.