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Кадыров пообещал продолжать спасать российских детей из горячих точек Ближнего Востока

Общество
12 октября, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Глава Чечни выразил благодарность Валентине Матвиенко и посольству РФ в Ираке за содействие

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что продолжит поиск и спасение российских детей, вывезенных родителями в горячие точки стран Ближнего Востока. Об этом он написал в четверг на своей странице в Instagram.

Дорогие друзья! По милости Всевышнего Аллаха ещё пятеро детей возвращены из Ирака. В четверг в грозненском аэропорту приземлился самолет, на борту которого домой вернулись трое мальчиков из Чечни и две сестры из Дагестана. Детей сопровождал мой представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби. Мне очень приятно, что несмотря на большую занятость, в московском аэропорту Зияда Сабсаби и маленьких граждан России встретили Уполномоченный по правам человека в РФ @moskalkova.official Татьяна Москалькова, Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка @anna_jurevna Анна Кузнецова. Они уделяют данной проблеме особое внимание. Я выражаю признательность Председателю СФ ФС РФ Валентине Матвиенко, которая полностью поддерживает наши усилия по поиску и возвращению детей. Это очень кропотливая и трудная работа, которая нуждается и в постоянной помощи со стороны посольства России в Ираке. Посол Максим Максимов и старший советник Александр Истомин относятся к данному вопросу, как имеющему особое государственное значение. Также я выражаю благодарность послу Ирака в России Хайдару Мансуру Хади. А в Грозном малышей сегодня ждал торжественный приём. У трапа самолета их встретили родственники, руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР @artibino Абдул-Кахир Израйилов, заместитель Председателя Правительства ЧР @sh_akhmadov Шахид Ахмадов, заместитель Председателя Парламента Чеченской Республики Шаид Жамалдаев, мэр Грозного @khuchiev_mm Муслим Хучиев и представители духовенства. Состояние детей удовлетворительное. Однако, они пройдут тщательное медицинское обследование. Нам уже удалось вывезти из Ирака более двух десятков детей. Но впереди ещё много работы. Мы продолжим поиск и спасение детей. Россия - единственная страна, которая возвращает своих детей на Родину из горячих точек Ближнего Востока. Только сильная, могущественная держава способна на такую заботу о своих гражданах. #Кадыров #Россия #Чечня #Ирак #Дети #Дом

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

"Нам уже удалось вывезти из Ирака более двух десятков детей. Но впереди еще много работы. Мы продолжим поиск и спасение детей. Россия - единственная страна, которая возвращает своих детей на Родину из горячих точек Ближнего Востока", - написал глава республики.

Кадыров выразил благодарность председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и посольству РФ в Ираке за содействие.

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Пятеро российских детей в возрасте от четырех месяцев до шести лет, возвращенных из Ирака, прибыли в Грозный 12 октября.

Как сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов, на данный момент имеется информация о нахождении в Сирии и Ираке около 500 детей, вывезенных из России.

Первого сентября самолетом в Грозный доставили восемь детей и четырех женщин, вывезенных ранее в Ирак и Сирию. Среди них были граждане России и Казахстана.

С августа текущего года из Сирии и Ирака в Россию удалось вернуть 14 детей и четырех женщин.

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