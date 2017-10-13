Обстановка с лесными пожарами в Приморье нормализуется

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. МЧС отмечает нормализацию ситуации с лесными пожарами в Приморском крае, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра министерства.
"В ситуации с лесными пожарами в Приморье наступил перелом. Отмечается уверенная тенденция к снижению количества очагов. По данным на утро 13 октября, в крае действует 14 пожаров. Все они локализованы, опасности развития не представляют. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказали в ведомстве.
За 11 октября ликвидировано 12 пожаров, за 12 октября - 17. В Приморье откомандированы четыре воздушных судна и 200 спасателей из регионов Дальнего Востока. Также на ликвидации очагов возгорания работают 400 специалистов лесного хозяйства.
"Скоординированная работа авиации и наземных сил дает возможность не допустить развития пожаров в сторону населенных пунктов. По информации пилотов воздушных судов МЧС России, порядка 10 населенных пунктов удалось защитить, останавливая огонь в 3-5 км от поселений", - уточнили в МЧС.
Складывается благоприятная погода для ликвидации оставшихся пожаров.