Обстановка с лесными пожарами в Приморье нормализуется

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. МЧС отмечает нормализацию ситуации с лесными пожарами в Приморском крае, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра министерства.

"В ситуации с лесными пожарами в Приморье наступил перелом. Отмечается уверенная тенденция к снижению количества очагов. По данным на утро 13 октября, в крае действует 14 пожаров. Все они локализованы, опасности развития не представляют. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказали в ведомстве.

За 11 октября ликвидировано 12 пожаров, за 12 октября - 17. В Приморье откомандированы четыре воздушных судна и 200 спасателей из регионов Дальнего Востока. Также на ликвидации очагов возгорания работают 400 специалистов лесного хозяйства.

"Скоординированная работа авиации и наземных сил дает возможность не допустить развития пожаров в сторону населенных пунктов. По информации пилотов воздушных судов МЧС России, порядка 10 населенных пунктов удалось защитить, останавливая огонь в 3-5 км от поселений", - уточнили в МЧС.

Складывается благоприятная погода для ликвидации оставшихся пожаров.