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Московские власти планируют достроить Северо-Восточную хорду в 2018 году

Общество
14 октября, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Участок хорды первым этапом свяжет платную дорогу Москва - Санкт-Петербург с Дмитровским шоссе

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в 2018 году завершить строительные работы на Северо-Восточной хорде - автодороге, соединяющей по периферии юго-восток и север столицы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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"Работа по Северно-Восточной хорде развернута хорошо, мы планируем ее завершить в 2018 году. Были серьезные проблемы с освобождением гаражей и переносом коммуникаций. Для того чтобы часть гаражного комплекса не сносить, решили поменять решение и построить дополнительную эстакаду, это немного усложняет работу. Из 11 км почти 7 км находится в эстакадах", - сказал он.

По его словам, участок Северо-Восточной хорды первым этапом свяжет платную дорогу Москва - Санкт-Петербург с Дмитровским шоссе. Кроме того, будет возможность выхода на Северо-Западную хорду.

Северо-Восточная хорда

В 2011 году власти Москвы приняли решение отказаться от строительства Четвертого транспортного кольца и построить вместо этого три хорды - Северо-Западную, Северо-Восточную и Южную. Северо-Восточная хорда, длина которой составит 29 км, соединит по периферии юго-восток и север Москвы, самые густонаселенные районы. Ее начали строить как продолжение единственного уже возведенного участка Четвертого транспортного кольца.

Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Хорда пройдет от платной дороги Москва - Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль Малого кольца Московской железной дороги до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы.

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