ВЦИОМ: россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что ответственность за материальное обеспечение семьи лежит на мужчине. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Когда речь заходит о роли кормильца в семье: 54% опрошенных возлагают ответственность за материальное обеспечение семьи на мужчину и лишь 1% - на женщину, еще 43% считают, что работать (приносить доход в семью) должен и муж, и жена", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

У супругов должны быть равные обязанности при уборке дома, считают 74% россиян. Воспитанием детей супруги должны заниматься совместно считают 84% опрошенных.

В опросе приняли участие 1,8 тыс. взрослых россиян с 1 по 3 октября. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборке максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.