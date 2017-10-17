Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина

Общество
17 октября, 8:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

При этом большинство респондентов высказались за равные обязанности в вопросе воспитания детей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что ответственность за материальное обеспечение семьи лежит на мужчине. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Смотрите также

ВЦИОМ: россияне довольны своей жизнью, но готовятся к тяжелым временам

Опрос: россияне считают, что образование становится менее доступным

ВЦИОМ: каждый десятый россиянин считает контрацепцию вредной для здоровья

"Когда речь заходит о роли кормильца в семье: 54% опрошенных возлагают ответственность за материальное обеспечение семьи на мужчину и лишь 1% - на женщину, еще 43% считают, что работать (приносить доход в семью) должен и муж, и жена", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

У супругов должны быть равные обязанности при уборке дома, считают 74% россиян. Воспитанием детей супруги должны заниматься совместно считают 84% опрошенных.

В опросе приняли участие 1,8 тыс. взрослых россиян с 1 по 3 октября. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборке максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кинокомпания Пореченкова заявила, что не намерена отказываться от съемок в Крыму
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
В Ростове-на-Дону открыли памятник "Героям Донбасса"
6
СМИ: индийский политик пообещал "изгнать" Тадж-Махал из истории страны
7
Профильный комитет Госдумы планирует отклонить законопроект о штрафах за шины не по сезону
Темы дня
Новости партнеров
Реклама