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В России впервые утверждены основы госполитики в области пожарной безопасности

Общество
3 января, 11:22 дата обновления: 3 января, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Министр по ЧС заявил о необходимости взять вопрос противопожарной безопасности под жесткий контроль

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Основы государственной политики в области пожарной безопасности впервые утверждены в России за всю историю пожарной охраны. Об этом сообщил в среду глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"1 января подписан указ президента РФ № 2 "Об утверждении основ государственной политики в области пожарной безопасности на период до 2030 года", - сказал Пучков в ходе селекторного совещания.

Он пояснил, что это важнейший документ стратегического планирования, которым предусматривается целая система мероприятий нового качественного обеспечения пожарной безопасности. "Документ такого уровня принят впервые за 367 лет - за всю историю пожарной охраны. Это мощный шаг вперед в наращивании потенциала и МЧС России, и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)", - отметил глава МЧС. 

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Министр также потребовал разобраться в причинах каждого сложного пожара, произошедшего в стране с начала нового года.

"В ряде регионов был ряд сложных пожаров, которые пришлось тушить по повышенному номеру сложности. Они потребовали привлечения мощной группировки сил. Я попрошу разобраться с каждым таким сложным пожаром", - подчеркнул глава МЧС.

Он потребовал взять этот вопрос под жесткий контроль. "Наибольший риск в новогодние праздники связан с пожарами. Впереди у нас большое количество праздников - продолжаются новогодние елки, люди продолжают отмечать Новый год, впереди Рождество", - подчеркнул Пучков.

Министр также поручил взять под особый контроль места отдыха туристов, особенно на юге России, а также автодороги федерального и регионального значения.

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