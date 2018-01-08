Власти Тюмени окажут помощь пострадавшим в результате пожара в многоэтажке

ТЮМЕНЬ, 8 января. /ТАСС/. Администрация города Тюмень окажет помощь пострадавшим в результате пожара, который произошел вечером в понедельник в девятиэтажном жилом доме. Об этом журналистам сообщил заместитель главы администрации города Павел Перевалов.

"Предварительно, до десяти квартир пострадало, сильно пострадал фасад дома… Администрация города Тюмени имеет возможность помочь семьям, которые пострадали от пожара. На сегодняшний день подготовлена гостиница "Колос" для размещения людей, у которых повреждены квартиры. Необходимое количество людей мы способны разместить", - сказал Перевалов.

Он отметил, что во вторник состоится общее собрание жильцов дома. "На встрече будут присутствовать представители соцзащиты, администрации Тюмени, МВД, МЧС, прокуратуры. И на этом собрании мы уже более подробно ответим на все вопросы, потому что ситуация у каждого человека разная: кто-то живет по договору социального найма, кто-то снимает, у кого-то квартира в собственности. От того, на каком основании человек занимает помещение, будет решаться вопрос по переселению либо помощи в предоставлении жилья", - пояснил Перевалов.

9 января состоится внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. "На нем будет рассмотрен вопрос введения режима ЧС в отношении дома. Это позволит администрации города Тюмени предоставить субсидию на восстановление данного многоквартирного дома по последствиям пожара", - добавил замглавы горадминистрации.

О пожаре

По данным пресс-службы областного главка МЧС, в 15:41 мск в доме загорелся утеплитель с первого по седьмой этажи, пламя распространилось на кровлю здания. Общая площадь пожара достигла примерно 1,5 тыс. квадратных метров, 160 человек были эвакуированы. В результате происшествия один человек погиб, еще один госпитализирован с отравлением продуктами горения На данный момент возгорание потушено.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Проверку по данному факту также проводит прокуратура Тюменской области.