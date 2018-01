Президент Ирландии выразил соболезнования в связи со смертью солистки The Cranberries

ТАСС, 16 января. Президент Ирландии Майкл Хиггинс выразил соболезнования в связи со смертью вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан, скончавшейся в понедельник в возрасте 46 лет. Об этом сообщается в публикации пресс-службы президента.

"С большой печалью я узнал о смерти Долорес О'Риордан, музыканта, певца и писателя. Долорес О'Риордан и The Cranberries оказали огромное влияние на рок и поп-музыку в Ирландии и в международном масштабе. Я с любовью вспоминаю как политик от Лимерика (город-графство в Ирландии, где была основана группа - прим. ТАСС) Джим Кемми познакомил меня с ней и The Cranberries. <...> Для ее семьи и всех тех, кто поддерживает ирландскую музыку, ирландских музыкантов и исполнителей, ее смерть будет большой потерей", - говорится в заявлении президента.

Популярные ирландские исполнители Kodaline и Hozier принесли соболезнования в Twitter сразу после известия о смерти исполнительницы. Участники группы Duran Duran, экс-менеджер которой Дон Бертон состоял в браке с Долорес О'Риордан до 2014 года, заявили, что были "раздавлены новостями об смерти" певицы. Гитарист рок-группы The Kinks Дейв Дэвис заявил, что видел ее "за пару недель до Рождества, она казалась счастливой и здоровой".

Проблемы со здоровьем

Как сообщалось в мае 2017 года на официальной странице группы в Facebook, "врачи рекомендовали Долорес О'Риордан немедленно сделать перерыв в работе на четыре недели по медицинским причинам, связанным с проблемами со спиной", из-за чего были отменены 15 концертов европейского тура The Cranberries в мае и июне 2017 года.

ТАСС/Reuters

В одном из интервью 2013 года О’Риордан призналась, что в детстве подвергалась насилию, которое в последствии привело к пищевому расстройству и ухудшению ее здоровья в целом. Тогда в числе своих болезней она назвала анорексию и депрессию. При этом певица сообщила, что испытывала по отношению к себе самой чувство ненависти и желала исчезнуть.

Однако Долорес удалось найти спасение от психологических проблем в своей собственной семье. Она была замужем за тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, от которого родила троих детей. Однако последовали новые удары судьбы: в 2011 году ей пришлось пережить смерть ее любимого отца Теренса О'Риордана, а в 2014 году распался ее, казалось бы, счастливый брак.

В прошлом году Долорес призналась в интервью газете Metro, что в 2015 году у нее выявили биполярное расстройство, и она стала испытывать дикие перепады в настроении - от депрессивного до маниакального, страдала бессонницей и параноидальным синдромом. Справляться с этим состоянием ей удавалось с помощью медикаментозного лечения. Но, несмотря на эти проблемы, певица сказала тогда, что испытала в своей в жизни много радости, особенно вместе со своими детьми.

Полиция приступила к расследованию

Долорес О’Риордан скоропостижно скончалась утром 15 января в лондонском отеле Hilton на улице Парк-лейн. Как ранее сообщили ТАСС в Скотленд-Ярде, сотрудники лондонской полиции были вызваны в отель в 09:05 (12:05 мск) понедельника и констатировали на месте "смерть женщины на пятом десятке лет". На начальном этапе расследования эта смерть трактуется как необъяснимая.

О’Риордан была вокалисткой популярной рок-группы The Cranberries с 1990 года. В 1994 году группа записала композицию Zombie, прославившую коллектив и получившую в 1995 году Европейскую музыкальную награду телеканала MTV в номинации "Лучшая песня". Последний альбом группы под названием Something Else вышел 28 апреля 2017 года.