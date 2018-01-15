Президент Ирландии выразил соболезнования в связи со смертью солистки The Cranberries

ТАСС, 15 января. Президент Ирландии Майкл Хиггинс выразил соболезнования в связи со смертью вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом сообщается в публикации пресс-службы президента.

"С большой печалью я узнал о смерти Долорес О'Риордан, музыканта, певца и писателя. Долорес О'Риордан и The Cranberries оказали огромное влияние на рок и поп-музыку в Ирландии и в международном масштабе. Я с любовью вспоминаю как политик от Лимерика (город-графство в Ирландии, где была основана группа - прим. ТАСС) Джим Кемми познакомил меня с ней и The Cranberries. <...> Для ее семьи и всех тех, кто поддерживает ирландскую музыку, ирландских музыкантов и исполнителей, ее смерть будет большой потерей", - говорится в заявлении президента.

Популярные ирландские исполнители Kodaline и Hozier принесли соболезнования в Twitter сразу после известия о смерти исполнительницы. Участники группы Duran Duran, экс-менеджер которой Дон Бертон состоял в браке с Долорес О'Риордан до 2014 года, заявили в Twitter, что были "раздавлены новостями об смерти" певицы. Гитарист рок-группы The Kinks Дейв Дэвис заявил в Twitter, что видел ее "за пару недель до Рождества, она казалась счастливой и здоровой".

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Как сообщалось в мае 2017 года на официальной странице группы в Facebook, "врачи рекомендовали Долорес О'Риордан немедленно сделать перерыв в работе на четыре недели по медицинским причинам, связанным с проблемами со спиной", из-за чего были отменены 15 концертов европейского тура The Cranberries в мае и июне 2017 года. По данным телерадиокорпорации Би-би-си, певица страдала от биполярного расстройства. Полиция Лондона начала расследование причин скоропостижной кончины певицы.

Долорес О’Риордан была вокалисткой популярной рок-группы The Cranberries с 1990 года. В 1994 году группа записала композицию Zombie, прославившую коллектив и получившую в 1995 году награду MTV Europe Music Awards в номинации "Лучшая песня". Последний альбом группы под названием "Something Else" вышел 28 апреля 2017 года.