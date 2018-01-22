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Поврежденную штормом набережную в Сочи восстановят к лету

Общество
22 января, 16:03 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, января. /ТАСС

Средства на ремонтные работы оцениваются в 25 млн рублей

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СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Ремонтные работы на набережной в районе Олимпийского парка в Сочи, которая на прошлой неделе была повреждена штормом, завершатся к началу курортного сезона, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии.

"К работам планируется приступить в течение 1,5 - 2 месяцев и полностью завершить к старту летнего сезона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что часть набережной со стороны моря находится в ведении структур Министерства природных ресурсов Краснодарского края, часть - в зоне ответственности муниципалитета. Уже составлен перечень необходимых работ, подготовлена смета - затраты оцениваются в 25 млн рублей.

"На первом этапе работы на подведомственной территории произведут региональные подрядчики. После их завершения к берегоукреплению на своей части приступит муниципалитет", - сказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что во время шторма в минувшую пятницу в Сочи была повреждена Олимпийская набережная. Волны раскидали камни ремонтируемой мостовой на десятки метров.

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