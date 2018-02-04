Эксперты: ежегодно почти 10 млн человек в мире ставится онкологический диагноз

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ежегодно почти у 10 миллионов пациентов в мире обнаруживается злокачественное новообразование, в России такой диагноз впервые ставится почти у 600 тысяч человек в год. Об этом рассказал ТАСС директор Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) имени Герцена Андрей Каприн накануне Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

Эта дата была провозглашена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC) для повышения осведомленности об онкологии - как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечения внимания к предотвращению, выявлению и лечению этой болезни.

"В настоящее время в мире появляется 10 миллионов онкологических пациентов в год. Считайте, что каждый день 27 тыс. людей ставится онкологический диагноз. Мы не можем влиять на заболеваемость, но мы можем влиять на раннюю выявляемость и... начало лечения", - сказал Каприн.

Ситуация в России

По его словам, в 2016 году было выявлено порядка 600 тыс. новых пациентов с этим диагнозом. Сегодня около 3,5 млн россиян стоят на учете у онколога, сообщил Каприн. В структуре смертности рак занимает второе место, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. В 2016 году от злокачественных новообразований умерли почти 300 тыс. россиян.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе института имени Герцена, в России, как и во всем мире, отмечается рост заболеваемости онкологией в среднем на 1,5% в год. "Это обусловлено целым комплексом факторов: факторы питания, образа жизни, старения населения, связанным с ростом продолжительности жизни", - пояснили в институте.

СПЕЦПРОЕКТ "Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак Эти ребята выиграли главное состязание своей жизни. Теперь они доказывают, что могут все, даже если сидят в инвалидной коляске

Но если злокачественное новообразование выявлено на ранней стадии, то примерно 85% пациентов имеют 5-летний показатель выживаемости. При раке молочной железы, выявленной на первой cтадии, показатель 5-летней выживаемости составляет более 95%, отметили в институте Герцена.

Там добавили, что в 2016 году только 25,6% случаев рака было выявлено на первой стадии, а примерно пятая часть в запущенной стадии. "Недопустимо высокие показатели запущенности отмечены при диагностике новообразований визуальных локализаций. В поздних стадиях (III-IV) выявлены 61,3% опухолей полости рта, 46,9% - прямой кишки, 32,9% - шейки матки, 29,6% - щитовидной железы", - сообщили в МНИОИ.

Что касается детей, то их выживаемость при раке увеличилась за последние годы до 80%-90%, что сравнимо с лучшими мировыми показателями, отметили в Минздраве.

Год борьбы с онкологией

Как ранее заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, в 2018 году развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний станет абсолютным приоритетом отечественной медицины. По ее словам, на текущий год запланировано расширение возможностей для получения амбулаторной помощи пациентам с онкологией, в том числе паллиативной.

С 2018 года вступил в силу новый порядок диспансеризации граждан. Теперь он направлен на раннее выявление некоторых видов онкозаболеваний. Например, предусмотрено обязательное прохождение исследования на рак молочной железы для женщин от 39 до 49 лет один раз в три года, а от 50 до 70 лет - один раз в два года. У мужчин в 45 лет и в 51 год начнут определять уровень ПСА для диагностики рака простаты.

Также раз в два года всем пациентам от 49 до 73 лет начнут делать исследование кала на скрытую кровь, направленное на раннее выявление онкологических болезней в пищеварительной системе.

В 2017 году в России законодательно закреплено обязательное начало лечения рака не позднее 14 дней после морфологического подтверждения диагноза. В Швеции, к примеру, пациенты ожидают начала лечения около 30-35 дней в зависимости от локализации.

Кроме того, президент России Владимир Путин поручил правительству до конца апреля 2018 года разработать программу развития онкологических диспансеров.