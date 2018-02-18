В Ростовской области Масленицу отметили традиционными казачьими забавами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек приняли участие в праздновании масленицы в станице Старочеркасской Ростовской области в воскресенье. Для гостей здесь организовали фестиваль казачьей культуры, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Аксайского района.

"По состоянию на 15:00 (мск) уже 20 тыс. человек масленицу посетили. Люди всех возрастов были, в том числе инвалиды-колясочники, и с детьми грудными приходили. Работало много торговых точек с блинами, шашлыками. Атмосфера в этом году как никогда хорошая", - пояснила собеседница агентства.

Праздник открыли в 13:00 выстрелом из пушки. На открытии присутствовал губернатор области Василий Голубев. Затем начался фестиваль казачьей культуры - на специально подготовленной сцене областные коллективы исполнили народные песни и танцы.

К началу масленицы поводить хороводы приехали иностранные студенты Южного федерального и медицинского университетов. Они вместе с народницами пели "Катюшу", а потом отведали русских блинов.

Конкурс чучел и блинов

Для конкурса маслениц и блинов районы и города Ростовской области подготовили чучела и напекли блинчиков разной формы. Первое место досталось чучелу старочеркасской масленицы.

Для любителей спорта была организована тематическая площадка, приуроченная к чемпионату мира по футболу - любой желающий мог попробовать попасть мячом в специальный щит.

Также прошел конкурс для кинологических собак.

"Собакам предложили выбрать победителей из тех команд, которые в Ростове на чемпионате мира будут играть первыми. Ну и предсказали собаки, что в игре "Швейцария - Бразилия" победит Бразилия", - добавили в пресс-службе райадминистрации.

Кроме того, была организована отдельная сцена, где выступали детские коллективы.