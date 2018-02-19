ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает усилия по ужесточению контроля над оборотом оружия в стране. В этом заверила в понедельник сограждан пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент и сенатор Джон Корнин (замруководителя республиканского большинства в Сенате Конгресса - прим. ТАСС) обсудили в прошлую пятницу законопроект, который Корнин и сенатор Кристофер Мерфи представили на рассмотрение Конгресса с целью улучшить федеральную систему проверки уголовного прошлого тех, кто хочет приобрести огнестрельное оружие, - отметила она в распространенном заявлении. - Президент поддерживает такие усилия, хотя дискуссии по этому вопросу еще продолжаются".

Трамп, который в ходе избирательной кампании отстаивал право американцев на хранение оружия и публично заявлял, что правительство "не должно диктовать, какими видами оружия могут владеть порядочные люди", попал под волну критики после кровавой бойни, учиненной 14 февраля в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде (штат Флорида). Один из бывших учащихся этой школы - 19-летний Николас Круз открыл там стрельбу, в результате которой погибли 17 человек, еще 14 получили ранения.

В последние дни по всей стране проходят массовые демонстрации и митинги с требованием ужесточить контроль над оборотом в стране огнестрельного оружия. Гнев людей обращен на Трампа, его однопартийцев-республиканцев в Конгрессе и Национальную стрелковую ассоциацию, являющуюся главной организационной структурой "оружейного лобби" в США. На 24 марта запланировано проведение маршей учащихся в Вашингтоне и других городах США.

"Наше послание должностным лицам такое: вы либо за нас, либо против нас. Мы гибнем, пока взрослые дяди валяют дурака", - заявил телекомпании Си-эн-эн ученик школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" Кэмерон Каски.

Президент навестил в пятницу в больнице Паркленда пострадавших во время стрельбы, а также побеседовал с сотрудниками полиции и экстренных служб. "Печально, что нечто подобное могло произойти", - заметил Трамп. В грядущий четверг он намерен провести встречу в Белом доме с представителями руководства штатов, округов и муниципалитетов, чтобы обсудить вопросы укрепления безопасности в школах.

Система проверки

Круз стрелял из полуавтоматической винтовки AR-15, которую приобрел в оружейном магазине, формально не нарушая местные законы.

Регламентируют продажу, хранение и ношение оружия федеральные правила, а также нормы, устанавливаемые каждым отдельным штатом. Причем судебные органы при разбирательстве дел, связанных с нарушениями этих правил и норм, руководствуются, в первую очередь, законодательствами штатов.

По действующим федеральным правилам, стрелковое оружие не может быть продано тем лицам, которые "по решению суда или иного уполномоченного органа" признаны страдающими от "психических заболеваний" или являются "умственно отсталыми" и представляют "угрозу себе или окружающим". Запрещено продавать оружие лицам, ранее осужденным за совершение преступлений (включая лиц, привлекавшихся к ответственности за домашнее насилие), наркоманам и негражданам США.

С 30 ноября 1998 года в ФБР действует Национальная система мгновенной проверки уголовного прошлого (National Instant Criminal Background Check System, NICS), к помощи которой обязаны прибегать лицензированные торговцы огнестрельным оружием. Не проверив анкетные данные покупателя, они не имеют права продать ему пистолет, ружье или винтовку. Сотрудники ФБР за все время функционирования NICS осуществили свыше 253 млн проверок, отказав почти в 1,4 млн случаев. В 2016 году было обработано 27,5 млн анкет, что является рекордным показателем, и по 120,5 тыс. из них последовали отказы.

Согласно федеральным законам, пистолеты и револьверы нельзя продавать тем, кому нет еще 21 года, но на "длинноствольное оружие" распространяется совсем другое возрастное ограничение - 18 лет. И во многих штатах действуют такие же правила. Этим и воспользовался Круз.

Как объявила сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн, она намерена инициировать законопроект, повышающий минимальный возраст, дающий право на приобретение ружей и винтовок. "Нынешние правила не имеют никакого смысла. Если вы не можете купить сейчас до 21-летнего возраста пистолет или бутылку пива, то вам не должны продавать и полуавтоматическую винтовку AR-15", - считает она.