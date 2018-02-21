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Опрос: уровень поддержки американцами ужесточения оборота оружия достиг рекордной отметки

Общество
21 февраля, 5:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, февраля. /ТАСС

Около 67% респондентов заявили, что выступают за запрет на продажу так называемых штурмовых винтовок военного образца, которые наиболее часто используются при массовых расправах

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© AP Photo/Wilson Ring

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Около 66% американцев хотят, чтобы в США были ужесточены законы об обороте огнестрельного оружия. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты социологического опроса, проведенного американским Квиннипэкским университетом (штат Коннектикут).

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Этот показатель стал самым высоким среди всех аналогичных опросов, которые университет начал на регулярной основе проводить после бойни в начальной школе в Сэнди-Хук в Коннектикуте в 2012 году. Тогда 20-летний маньяк расстрелял 20 детей шести- и семилетнего возраста, а также шестерых взрослых.

Как отметили организаторы опроса, с декабря 2015 года уровень поддержки ужесточения контроля над оборотом оружия в США увеличился почти на 20%. Около 67% респондентов в этот раз заявили, что выступают конкретно за запрет на продажу так называемых штурмовых винтовок военного образца, которые наиболее часто используются при массовых расправах.

"Если вы считаете, что американцев в их массе не трогают случаи массовой стрельбы, вам следует подумать еще раз", - комментирует результаты опроса представитель Квиннипэкского университета Тим Маллой. По его словам, за последние два месяца рост поддержки ужесточения оружейного законодательства зафиксирован даже в тех демографических группах, где социологи ожидали этого меньше всего: среди независимых избирателей и белых мужчин без высшего образования.

Опрос проведен среди около 1,24 тыс. американцев с 16 по 19 февраля, спустя несколько дней после бойни в одной из школ города Паркленд (штат Флорида), жертвами которой стали 17 человек. Огонь по школьникам и учителям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах.

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