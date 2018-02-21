Опрос: уровень поддержки американцами ужесточения оборота оружия достиг рекордной отметки

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Около 66% американцев хотят, чтобы в США были ужесточены законы об обороте огнестрельного оружия. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты социологического опроса, проведенного американским Квиннипэкским университетом (штат Коннектикут).

Этот показатель стал самым высоким среди всех аналогичных опросов, которые университет начал на регулярной основе проводить после бойни в начальной школе в Сэнди-Хук в Коннектикуте в 2012 году. Тогда 20-летний маньяк расстрелял 20 детей шести- и семилетнего возраста, а также шестерых взрослых.

Как отметили организаторы опроса, с декабря 2015 года уровень поддержки ужесточения контроля над оборотом оружия в США увеличился почти на 20%. Около 67% респондентов в этот раз заявили, что выступают конкретно за запрет на продажу так называемых штурмовых винтовок военного образца, которые наиболее часто используются при массовых расправах.

"Если вы считаете, что американцев в их массе не трогают случаи массовой стрельбы, вам следует подумать еще раз", - комментирует результаты опроса представитель Квиннипэкского университета Тим Маллой. По его словам, за последние два месяца рост поддержки ужесточения оружейного законодательства зафиксирован даже в тех демографических группах, где социологи ожидали этого меньше всего: среди независимых избирателей и белых мужчин без высшего образования.

Опрос проведен среди около 1,24 тыс. американцев с 16 по 19 февраля, спустя несколько дней после бойни в одной из школ города Паркленд (штат Флорида), жертвами которой стали 17 человек. Огонь по школьникам и учителям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах.