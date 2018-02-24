Мэрия Новосибирска поможет семье, пострадавшей в ДТП во время салюта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска окажет помощь семье, пострадавшей в ДТП во время праздничного салюта вечером в пятницу. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь мэра города Артем Роговский.

Как сообщалось ранее, около 21:00 (17:00 мск) пятницы автомобиль Honda CRV врезался в толпу прохожих на въезде на Октябрьский мост через Обь. Погибли трехлетний ребенок и его мать, два человека получили травмы. Сотрудник ГИБДД уточнил, что все четверо - члены одной семьи, родители ребенка и его дядя.

"Мэру [Анатолию Локтю] оперативно доложили о происшествии. Он распорядился оказать семье всю необходимую помощь. Сейчас с семьей работает администрация Ленинского района, пока работают психологи", - сказал Роговский. Он не уточнил, какого рода помощь будет оказана.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, дело возбуждено Военным следственным управлением по Новосибирскому гарнизону, водитель, являющийся военнослужащим, задержан.