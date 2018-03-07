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Росгвардия опровергла вероятность срыва поставок наркотических обезболивающих средств в РФ

Общество
7 марта, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

В Федеральной службе войск национальной гвардии подчеркнули, что задействованные в обороте организации успешно работают над задачами по доставке препаратов и минимизации стоимости этих услуг

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Информация об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих психотропных препаратов и их прекурсоров, перевозимых ФГУП "Спецсвязь", не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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Ранее сообщалось, что Минздрав России предупредил об угрозе срыва поставок наркотических медикаментов и в связи с этим разработал редакцию правил их перевозки, проект соответствующего постановления опубликован в среду на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Информация о якобы затруднениях при поставках наркотических лекарственных средств, применяемых в медицинских целях, в различные регионы страны, не соответствует действительности. Сообщаем, что между ФГУП "Охрана" Росгвардии, Министерством здравоохранения Российской Федерации, ФГУП "Главный центр специальной связи", и другими учреждениями и организациями, задействованными в обороте обезболивающих средств, сложилось конструктивное взаимодействие, направленное на решение единой задачи - поставок наркотических лекарственных средств, применяемых в медицинских целях, и минимизация стоимости этих услуг. В этих вопросах полное взаимопонимание, и конкретные, практические шаги по реализации этих важных задач", - сказал собеседник агентства, отвечая на запрос ТАСС.

В ноябре прошлого года Росгвардия приостановила деятельность ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС) по перевозке вышеуказанных препаратов, сообщали в ГЦСС. Отправителям и получателям предоставлялась возможность получить отправления на территории филиалов ФГУП.

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