Экс-порноактриса готова вернуть деньги, якобы полученные за молчание о связи с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Бывшая порноактриса и стриптизерша Стефани Клиффорд готова вернуть $130 тыс., которые она якобы ранее получила за то, что утаила информацию об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в письме, направленном в понедельник адвокатом Клиффорд юрисконсульту американского лидера Майклу Коэну. Послание было опубликовано рядом СМИ, в том числе газетой The New York Times.

В письме отмечается, что Клиффорд предлагает перевести на счет Трампа $130 тыс. к 16 марта. После этого, как следует из документа, она "сможет открыто и свободно говорить о своих прошлых отношениях с президентом и о попытках заставить ее замолчать". Кроме того, она получит право "публиковать все имеющиеся у нее текстовые сообщения, фотографии и/или видеозаписи, касающиеся президента".

Клиффорд ждет ответа от представителя Трампа не позже полудня вторника. Если ответ не будет получен, предложение будет аннулировано. При этом в письме не разъясняется, будет ли Клиффорд после этого считать себя связанной условиями соглашения о неразглашении информации.

В конце января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждала, что юрисконсульт Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тыс. Клиффорд за месяц до выборов в 2016 году в США, чтобы она утаила факт интимной встречи с миллиардером в июле 2006 года. Издание акцентировало внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что президент США не имел внебрачных связей с упомянутой женщиной.

Клиффорд 6 марта подала иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом. Она подтвердила, что получила от Коэна деньги в обмен на обязательство не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовницах и не передавать никому переписку и фотографии миллиардера.