Нилов: СМИ решают свои финансовые проблемы, отозвав журналистов из Думы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов не исключает, что отзыв журналистов холдинга РБК и телекомпании "Дождь" из Госдумы может быть связан, в том числе и с внутриредакционными проблемами финансового характера. Такое мнение он высказал в четверг ТАСС, комментируя заявления руководства этих СМИ.

"Что касается решения по отзыву журналистов, здесь по разному можно посмотреть на ситуацию. В том числе не надо забывать, что это может быть связано и с внутриредакционными причинами, такими как экономия и оптимизация штата, чтобы получить определенную экономическую выгоду. Здесь не надо воспринимать все буквально", - сказал Нилов.

В среду стало известно, что РБК отзывает журналистов всех редакций (сайт, телеканал, газета, журнал), освещающих работу Госдумы в знак несогласия с решением комиссии по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого. Аналогичное решение приняла телекомпания "Дождь".

Каждое СМИ имеет право на собственную точку зрения, признает Нилов. Со своей стороны он заверил, что, в частности, позитивно относится к РБК и всегда будет на связи для его корреспондентов. "Жаль, что теперь они буду черпать информацию в других источниках", - сказал Нилов.

При этом он также обратил внимание на "некорректное поведение" тех представителей СМИ, которые выложили расшифровку на интернет-ресурсах той части заседания комиссии, где присутствовали заявительницы.

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики на заседание в среду не нашла "нарушения поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и корреспондент русской службы Би-Би-Си Фарида Рустамова. На заседании были заслушаны позиции обеих заявительниц, а также личное объяснение Слуцкого.