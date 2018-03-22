Телеканал RTVI отказался взаимодействовать с Госдумой в связи с решением по Слуцкому

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Телеканал RTVI отказывается от взаимодействия с Госдумой после решения комиссии по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого. Соответствующее заявление размещено в четверг в Twitter телеканала.

В среду состоялось заседание комиссии, которая рассматривала "дело Слуцкого" по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, обвинивших парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было.

"RTVI солидарен с редакциями, заявившими об отзыве журналистов из Госдумы. Мы также не будем взаимодействовать с этим органом власти, пока господин Слуцкий остается на своем посту", - приводятся в сообщении слова главного редактора RTVI Алексея Пивоварова.

В беседе с ТАСС Пивоваров пояснил, что канал не будет направлять журналистов для освещения работы Госдумы. "Об общественно важных законопроектах мы будем рассказывать", - заметил он.

Редакция издания Znak.com также присоединилась "к позиции коллег, принявших решение об ограничении работы с Госдумой".

"Журналисты Znak.com, работающие в Москве, воздержатся от посещения Государственной думы, - отмечено в заявлении редакции. - Кроме того, издание перестанет писать о Леониде Слуцком вне контекста ситуации с домогательствами".

В феврале СМИ опубликовали материалы с обвинениями в домогательствах в адрес Слуцкого от нескольких журналисток парламентского пула, чьи имена не назывались. После этого заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе публично заявила о приставаниях депутата, имевших место семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении.

В среду холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с вердиктом комиссии Госдумы по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата от ЛДПР, отзывает всех работающих в Госдуме журналистов. Комментируя это заявление, глава комиссии Отари Аршба охарактеризовал решение холдинга как "попытку давления на членов комиссии" и напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось". В тот же день издательский дом "Коммерсантъ" заявил об отказе работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по вопросам этики. Позже редакция телеканала "Дождь" сообщила о приостановке работы с Госдумой, подчеркнув, что телеканал "настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах".