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Общественники подали заявление о проведении референдума по сносу телебашни в Екатеринбурге

Общество
23 марта, 15:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, марта. /ТАСС

Отмечается, что у горизбиркома есть 15 дней на рассмотрение заявки. Объект планируют снести утром 24 марта

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Группа жителей Екатеринбурга подала заявление в горизбирком о проведении референдума по сносу недостроенной 220-метровой телебашни, сообщил в пятницу ТАСС председатель избирательной комиссии города Илья Захаров.

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Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга начали возводить в 1983 году, однако в 1991 году процесс был заморожен из-за отсутствия финансирования. В апреле 2013 года объект передали в собственность Свердловской области, исключив из перечня федеральных стратегических объектов. Телебашню планируют снести утром 24 марта, на ее месте построят многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей, инвестором которой будет Уральская горно-металлургическая компания.

"К нам поступило ходатайство о регистрации инициативной группы [о проведении референдума]. Несмотря на то, что башни завтра уже может не быть, у нас есть определенный порядок, которого мы должны придерживаться", - сказал он, уточнив, что горожане выносят вопрос о том, сносить башню или нет.

По его словам, у горизбиркома есть 15 дней на рассмотрение заявки. "Мы будем смотреть на законность процедуры, соблюдение требовании и на оформление. И если у нас не будет никаких претензии, то дальше мы передадим документы в гордуму. Дальше она будет рассматривать и принимать решение о регистрации инициативной группы, если все будет соответствовать закону", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в пятницу трое неизвестных прорвались через посты охраны на недостроенную телебашню и поднялись наверх. Спустя 10 часов они спустились, один из них был госпитализирован с переломом ноги. Восемь человек были задержаны при попытке проникновения на объект.

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