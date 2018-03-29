"ВКонтакте" ограничила доступ к информации пользователей, погибших при пожаре в Кемерове

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" ограничила доступ к информации на страницах пользователей, погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, для тех, кто не является друзьями этих пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

В последние годы после крупных катастроф и трагедий социальные медиа, в том числе Telegram-каналы, зачастую используют информацию из аккаунтов в "ВКонтакте", Facebook и размещают у себя подробности личной жизни пострадавших, их родных и близких.

"ВКонтакте" повысила приватность и ограничила возможность оставлять комментарии на страницах людей, которые могли стать жертвами трагедии в Кемерово", - рассказал представитель "ВКонтакте". Он отметил, что это обычная практика по защите профилей пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене.

При этом весь контент, который был размещен "ВКонтакте" при жизни владельцев страниц, сохранят. Однако основная информация этих аккаунтов стала доступна только для друзей.

Ранее кемеровчанин Игорь Востриков заявил радиостанции "Говорит Москва", что страница его супруги, погибшей при пожаре в Кемерове, была взломана. При этом в "ВКонтакте" пояснили, что сотрудники не обнаружили следов взлома или другой активности. "Мы свяжемся с Игорем и перепроверим, что вся информация на странице его супруги действительно сохранилась", - добавили представители соцсети.

По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.