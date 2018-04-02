Кинотеатры планируют показывать перед сеансами ролики о пожарной безопасности

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Крупнейшие российские киносети считают целесообразной инициативу главы МЧС Владимира Пучкова, который высказался за обязательный показ социальных роликов по действиям при ЧП и пожарах перед сеансами в кинотеатрах. В киносети "КАРО" подобный ролик будет показан в конце текущей недели, сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Такой ролик уже есть и будет запущен перед сеансами в эти выходные, а также уже подготовлены все материалы для официальных онлайн-ресурсов", - сообщили в пресс-службе. Там также призвали зрителей не доверять непроверенным источникам, и в случае возникновения вопросов обращаться к администратору кинотеатра.

В свою очередь, пресс-служба киносети "Москино" сообщила, что во время сбора зрителей в зале перед каждым киносеансом во всей сети планируется демонстрировать на экранах заставку с изображением плана эвакуации из каждого конкретного кинотеатра. "В данный момент этот вопрос прорабатывается", - уточнили в киносети, добавив, что там регулярно проводятся инструктажи по противопожарной безопасности с персоналом кинотеатров и сотрудниками ЧОП. "В каждом из кинотеатров сети "Москино" имеется по несколько аварийных выходов в соответствии с нормами пожарной безопасности. Это позволяет осуществить эвакуацию людей в течение двух-трех минут", - рассказали в киносети.

Директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям объединенной сети кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк" Александра Артамонова сказала ТАСС, что киносеть считает целесообразным показ таких роликов. "Нам кажется, нужно делать все не только для предотвращения чрезвычайных ситуаций, но и для того чтобы максимально повышать информированность посетителей о том, как правильно вести себя правильно в подобных случаях", - сказала Артамонова. Она отметила, что киносеть рассматривает возможность запустить такие ролики в кинотеатрах сети, подробностей она не привела.

Член Совета ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в беседе с ТАСС отметил, что считает инициативу правильной, однако он задался вопросом о ее реализации. "Это не может быть универсальным роликом, потому что у всех разные системы эвакуации, кому-то надо бежать в одну сторону, кому-то в другую", - сказал Березин. Он отметил, что такой ролик должен быть, с одной стороны, информативным, а с другой - не нагнетающим обстановку перед показом фильма.

Березин сообщил, что большинство владельцев кинотеатров понимают ту ответственность, которую несут за своих зрителей, однако подчеркнул, что ответственность несет не только кинотеатр. "Кинотеатр может все правильно и хорошо сделать в своей зоне ответственности, но если кинотеатр в торговом центре, то надо не просто вывести людей из зала, а вывести за пределы торгового центра. Здесь появляется большое поле для сотрудничества... Поэтому этот момент надо обязательно учитывать", - сказал Березин.