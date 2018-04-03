Пострадавших в ДТП музыкантов "Пикника" выписали из клиник Петербурга на домашнее лечение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Музыкантов рок-группы "Пикник", пострадавших в ДТП во Владимирской области в середине марта, медики выписали из клиник Санкт-Петербурга, однако работать музыканты еще не готовы. Об этом сообщил ТАСС концертный директор группы Владимир Сафронов.

"Всех музыкантов отправили домой, но лечение не закончено. Их состояние улучшается, но работать еще не готовы", - сказал Сафронов.

Ранее сообщалось, что в связи с состоянием здоровья музыкантов после ДТП команда переносит выступления в Калининграде, Мурманске и Петрозаводске.

Музыканты, которые 16 марта ехали из Владимира на выступление в Рязань, пострадали при столкновении трех автомобилей в Гусь-Хрустальном районе на 50-м километре автодороги Владимир - Тума. Пострадали семь человек: водитель автомобиля Honda, а также водитель и пять пассажиров автомобиля Volkswagen - музыканты группы "Пикник". На данный момент полиция продолжает расследование по факту аварии.