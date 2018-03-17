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Полиция расследует ДТП с участием группы "Пикник" под Владимиром

Происшествия
17 марта, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Нарушившему ПДД водителю автомобиля Honda грозит до 25 тыс. рублей штрафа

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Полиция начала административное расследование по факту ДТП во Владимирской области с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали музыканты группы "Пикник", сообщила ТАСС в субботу руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Гавриченко. Водителю, нарушившему ПДД, может грозить до 25 тыс. рублей штрафа.

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"По факту ДТП, произошедшего 16 марта, возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Также назначено проведение административного расследования с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных в результате ДТП", - сказала Гавриченко. Статья предусматривает наложение административного штрафа до 25 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет.

Как сообщалось ранее, 16 марта в 12:10 на 50 километре дороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума на территории Гусь-Хрустального района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ" и микроавтобусом Volkswagen.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек: водитель автомобиля Honda, а также водитель и пять пассажиров автомобиля Volkswagen - музыканты группы "Пикник". Рок-коллектив направлялся из Владимира на концерт в Рязань. На данный момент состояние музыкантов остается без изменений - четверо стабильны, у пятого участника сломан поясничный отдел позвоночника.

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