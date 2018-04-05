Телемедицина и поощрение миграции спасут Дальний Восток

Дальний Восток обладает крупными запасами полезных ископаемых, и президент неоднократно называл его приоритетом страны на весь XXI век. Для освоения ресурсов региона необходимы человеческие силы, которых в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) не хватает. Для сравнения: регион занимает более 35% территории страны, а население составляет менее 5% от всероссийской численности — 6,195 млн человек по состоянию на 1 января 2016 года. 3 и 4 апреля в Южно-Сахалинске прошла конференция, на которой федеральные и региональные эксперты обсудили демографическую ситуацию в ДФО и предложили способы вытащить округ из демографической ямы, а именно увеличить население до 6,5 млн человек к 2025 году.

Положительный имидж

Сахалинскую область не случайно выбрали местом проведения "Демографического развития Дальнего Востока". Она стала одним из трех регионов ДФО, где в последние годы зафиксирована положительная демографическая динамика. "В 2017 году устойчивый естественный прирост на Дальнем Востоке показали Республика Саха (Якутия) — плюс 6137 человек, Сахалинская область — плюс 457 человек и Камчатский край — плюс 259 человек", — заявил на открытии конференции заместитель министра РФ по развитию ДВ Сергей Качаев.

Директор по исследованиям Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова отметила, что регион за последние несколько лет приобрел положительный имидж у россиян, а ДФО (вместе с Крымским полуостровом и югом России) вошел в тройку самых привлекательных федеральных округов страны.

"В 2016 году, когда мы спрашивали про динамику изменений, дальневосточники чаще говорили о том, что ситуация ухудшается, и доминировали пессимистичные настроения. В 2018-м есть значимые позитивные сдвиги — за эти два года существенно сократилась доля негативных ответов, и это заметно: в Якутии, например, на Сахалине — стабильно позитивные оценки", — рассказала Михайлова, добавив, что сами жители региона оценивают динамику социально-экономического развития со знаком плюс.

Позитивные изменения участники опроса отмечают в сфере здравоохранения в Якутии и Приморском крае, на Камчатке люди удовлетворены состоянием спортивной инфраструктуры. "За последний год мы увидели сокращение доли тех, кто планирует сменить место жительства и уехать за пределы макрорегиона. В 2018 году этот показатель составил 38%. В Республике Саха (Якутия) доля намеревающихся уехать из региона сократилась на 12%, в Приморском крае — на 9%, а Еврейская автономная область остается регионом, где с каждым годом растет численность тех, кто намеревается уехать из своего региона", — отметила директор по исследованиям ВЦИОМ.

Россияне хотят ехать

По словам Михайловой, половина россиян, участвовавших в опросе, готовы переехать, но при условии, что им предоставят подъемные в сумме до 1 млн рублей.

"Меры, которые мы тестировали, являются достаточно эффективными и имеют высокий потенциал привлечения населения. Одна из них — предоставление подъемных выплат в сумме до 1 млн рублей для тех, кто планирует переезжать с целью трудоустройства на Дальний Восток. <...> Среди тех, кто является потенциальными мигрантами, практически каждый второй (46% опрошенных) заявил, что такое предложение было интересно", — сказала Михайлова.

"Дальневосточный гектар" остается одним из основных инструментов привлечения внутренних переселенцев на Дальний Восток. Сергей Качаев сообщил, что количество заявок на получение дальневосточного гектара к концу 2018 года может достичь 150 тыс. "К концу 2018 года ожидаем от 130 до 150 тыс. заявлений", — рассказал замминистра, отметив, что по состоянию на 2 апреля гражданами подано 113 210 заявлений на предоставление дальневосточных гектаров. В марте пресс-служба Минвостокразвития сообщала, что обладателями гектара земли стали более 40 тыс. россиян.

Выбранные практики

Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Валентин Тимаков, зачитывая финальную резолюцию демографической конференции, обозначил три основных направления работы для увеличения прироста населения в ДФО: развитие здравоохранения и социальных программ, увеличение миграционной привлекательности и создание системы информирования жителей о мерах поддержки.

"Предлагаем на Дальнем Востоке создать центр развития здоровьесбережения и телемедицины, внедрить практику "минуток безопасности" — действий в экстренных ситуациях на предприятиях, рекомендовать к внедрению обязательный курс оказания первой помощи", — сказал Тимаков и добавил, что региону также необходимо создать программу дистанционной диагностики всех жителей.

Поддержка миграции

Миграционную привлекательность предлагают повышать за счет создания специализированной цифровой платформы для переселения соотечественников и создания безналоговой зоны на Дальнем Востоке.

"АРЧК предлагает рассмотреть возможность внедрения налоговых каникул для людей, которые самостоятельно, без привлечения дополнительной рабочей силы, занимаются производством на своих гектарах", — сказал Тимаков.

Ранее гендиректор АРЧК сообщил, что в апреле российская делегация посетит ряд стран Латинской Америки, где расскажет о возможностях переселения на Дальний Восток России.

"Роуд-шоу "дальневосточного гектара" в Латинской Америке начнется 9 апреля. В делегацию войдут представители МИД России, Минвостокразвития, МВД и других ведомств. Они в течение двух недель проедут по ряду стран континента. Ряд русских общин уже выразили желание встретиться", — пояснил Тимаков.

Развернуть Все больше россиян хотят вернуться на Дальний Восток из-за рубежа © Сергей Красноухов/ТАСС Все больше россиян хотят вернуться на Дальний Восток из-за рубежа © Сергей Красноухов/ТАСС

Среди прочего АРЧК предложит рассмотреть возможность упрощенного порядка предоставления гражданства соотечественникам, проживающим за рубежом. На них, как и на других получателей гектара, планируют распространить финансовые инструменты поддержки: кредит с льготной ставкой и отсрочкой платежа и возможность получения льготной ипотеки на строительство частного дома.

Нехватку рабочей силы в краткосрочной перспективе представители некоммерческих организаций предложили восполнить через замещение работниками из стран Азии.

"В ходе рабочих встреч представителей Центра содействия миграции в Приморском крае с представителями генерального консульства Индии во Владивостоке неоднократно звучали заявления, что специализированные индийские предприятия готовы зайти в строительную сферу Приморья своими трудовыми ресурсами при условии большой потребности в таковых. Для этого у них имеется все необходимое: опыт, технологии и даже практика работы в суровых условиях, в частности в Якутии", — сказал председатель некоммерческой организации "Центр содействия иммиграции в Приморский край" Владислав Звычайный.

Информационная и кадровая политика

Третьим направлением станет проведение информационной политики на Дальнем Востоке и систематизация данных о тех факторах риска для демографии, которые присутствуют в регионе.

"Нужно создать систему информирования о тех мерах поддержки, что есть в регионе, и довести информацию до жителей. Подготовить реестр существующих мер поддержки в субъектах и тиражировать лучшие практики. Провести факторный анализ показателей смертности и выяснить основные факторы риска. Подготовить модель влияния мер поддержки на увеличение рождаемости / снижение смертности, а также разработать систему признания заслуг многодетных семей", — объяснил Тимаков.

Елена Гаффорова, директор Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета, сообщила, что с этого года вуз займется подготовкой управленческих команд для решения демографических проблем Дальнего Востока. Особенность программы: обучение не отдельных специалистов, а создание именно команд.

"Наш регион очень большой и малонаселенный. Поэтому мировая практика решения демографических проблем не может быть прямо применена к Дальнему Востоку. В университете мы создали исследовательский центр по демографическим вопросам и в 2018 году начнем набор студентов в программу обучения "Управление социально-демографическим развитием Дальнего Востока", — пояснила Гаффорова.

По итогам

В АРЧК предложили организовать отдельный форум, посвященный вопросам реализации демографической политики на Дальнем Востоке, — Восточный демографический форум. Мероприятие предполагается провести в 2018 году и пригласить туда представителей федеральных органов власти, российских и международных экспертов. По замыслу представителей АРЧК, эта и другие меры позволят достичь цели концепции демографической политики Дальнего Востока: к 2020 году стабилизировать численность населения ДФО на уровне 6,2 млн человек, а к 2025-му — увеличить его до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста.

Николай Сытарь